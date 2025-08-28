Morta ragazza di 23 anni annegata a Sirolo vicino Ancona, gli amici l'hanno vista scomparire in acqua

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una ragazza di 23 anni è morta nel pomeriggio di giovedì 28 agosto nelle acque della spiaggia dei Lavi a Sirolo, in provincia di Ancona. La giovane, residente a Vedano al Lambro e originaria di Sesto San Giovanni, si era tuffata dagli scogli senza più riuscire a riemergere. A dare l’allarme, intorno alle ore 14, sono stati gli amici che erano con lei, i quali l’hanno vista annaspare tra le onde prima di scomparire sott’acqua.

Come riporta ANSA, il mare era agitato in quel momento e le operazioni di soccorso si sono rivelate subito complesse.

Sul posto sono intervenuti in forze i mezzi d’emergenza: l’eliambulanza Icaro, l’idroambulanza della Croce Rossa e la Capitaneria di Porto.

Nonostante le difficoltà, il corpo della giovane è stato recuperato rapidamente e issato a bordo di un gommone della Croce Rossa.

La ragazza era in fin di vita e i soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

I tentativi sono proseguiti per circa un’ora, prima in mare aperto e poi al porticciolo di Numana, dove era stata trasferita.

Nonostante gli sforzi prolungati dei sanitari, per la giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato poco dopo.

L’ipotesi del malore improvviso

Secondo le prime ricostruzioni, la 23enne si sarebbe tuffata dagli scogli dei Lavi e potrebbe essere rimasta vittima di un annegamento.

Tra le ipotesi rimane anche quella di un malore improvviso, che potrebbe averle impedito di tornare a riva. La Capitaneria di Porto sta svolgendo accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Come previsto in questi casi, è stata informata l’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero di turno valuterà se disporre l’autopsia sul corpo della vittima, per stabilire con precisione le cause della morte.

Dopo l’incidente, i bagnini di Numana hanno vietato ai presenti di entrare in acqua, viste le condizioni del mare particolarmente mosso e pericoloso.

La ragazza deceduta, studentessa classe 2002, si trovava in vacanza con cinque amici. La notizia del decesso ha immediatamente raggiunto la sua città d’origine, gettando nel dolore la comunità brianzola.

Una seconda vittima del mare ad Ancona

La giornata è stata segnata da un’altra tragedia in mare nelle Marche: ad Ancona, poche ore dopo, un uomo di 62 anni ha perso la vita cadendo in acqua da una barca a vela dopo essere stato colpito dall’albero e risucchiato dall’elica.

Due episodi distinti che hanno reso il 28 agosto una giornata drammatica per le coste marchigiane.