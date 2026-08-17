Morta Rossella Diaco storica conduttrice di Rai Isoradio, l'ultimo messaggio ai fan: "Ho quel brutto mostro"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il mondo dello spettacolo, e non solo, piange la scomparsa di Rossella Diaco. La storica conduttrice radiofonica, che ha guidato Isoradio ma anche Rai International, è morta all’età di 65 anni. Da tempo combatteva con quello che lei stessa aveva definito “quel brutto mostro” che nell’ultimo periodo l’aveva costretta al ricovero in ospedale perché profondamente debilitata. La Rai, in una nota sul proprio sito, l’ha ricordata come una voce brillante e professionista che si è sempre dedicata al suo lavoro.

Morta Rossella Diaco

Nata e cresciuta in Canada, Diaco è stata una voce storica per la radio italiana.

La sua scomparsa arriva a poche settimane dall’annuncio della malattia, pubblicato sui social.

ANSA

Diaco, 65 anni, è scomparsa in seguito a un tumore alla testa del pancreas.

La malattia e la degenza in ospedale

La conduttrice radiofonica aveva già raccontato sui social la malattia. Nel 2025, tra ottobre e novembre, aveva infatti interrotto bruscamente la conduzione per problemi di salute.

Rientrando al lavoro, poi, aveva ammesso ai fan di aver ricevuto la diagnosi peggiore.

Dopo essere stata male alcuni giorni, con i sintomi prima scambiati per intossicazione e poi per eptatite, Diaco ha scoperto di avere un tumore alla testa del pancreas di 2 centimetri. Aveva anche ammesso di essere un soggetto operabile.

Nelle ultime settimane, però, la situazione è precipitata. La stessa 65enne, lo scorso 27 luglio, aveva scritto sul web: “Per chi non avesse capito ho quel brutto mostro il tumore ..terapie andate male forze che diminuiscono”.

“Chiedo una preghiera per me”, aveva scritto.

L’addio commosso della Rai

La Rai, appresa la notizia della morte della conduttrice, l’ha ricordata come una “voce brillante”.

“È stata una professionista che si è sempre dedicata con passione al suo lavoro nei canali di pubblica utilità. Anche negli ultimi mesi di malattia ha saputo essere la donna forte, coraggiosa e determinata che negli anni i suoi colleghi hanno conosciuto”, il ricordo di viale Mazzini.

Chi era Rossella Diaco

Nata a Toronto, dove il padre si era trasferito, Rossella Diaco aveva acquisito la passione per la radio grazie al genitore e a Renzo Arbore.

Nel 1983 era approdata in Rai e dal 1998 al 2011 aveva lavorato per Rai International, mentre dal 2011 al 2017 era stata conduttrice al Cciss per poi, dal 2020, passare a Isoradio.