Morta Sagitta Alter storica compagna di Gigi Proietti, chi era l'ex guida turistica che stregò l'attore

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morta a Roma Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti. Aveva 85 anni. La loro è stata una delle relazioni più lunghe e riservate dello spettacolo italiano, un legame nato negli Anni ’70 e proseguito per oltre mezzo secolo, lontano dai riflettori ma sempre saldo. I due non si sono mai sposati, per una scelta condivisa e mai messa in discussione.

Chi era Sagitta Alter

Sagitta Alter è morta nel suo appartamento romano, a seguito di un malore che l’aveva colpita nelle settimane precedenti, come riporta Il Messaggero.

Nata in Svezia nel 1941, Sagitta Alter lavorava come guida turistica quando incontrò Proietti nella Capitale. Era il 1962 e, secondo quanto raccontato durante varie interviste tutto iniziò con un ballo, un Hully Gully, che segnò l’inizio di una storia destinata a durare tutta la vita.

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Discreta, mai sopra le righe, Alter ha sempre mantenuto un profilo basso, scegliendo di restare lontana dai riflettori. Tutto il contrario del suo pirotecnico compagno, sempre sul palco di un teatro o davanti alle telecamere.

L’amore con Gigi Proietti

Perché i due non vollero mai sposarsi lo spiegò Sagitta Alter in una vecchia intervista: “All’inizio perché non credevamo nell’istituzione del matrimonio, poi perché ci sembrava superfluo. Il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo. La coppia ha messo al mondo due figlie, Carlotta e Susanna, la prima costumista e la seconda attrice e cantautrice.

Proietti, con la solita ironia, amava dire: “Siamo antichi concubini”. Poi, riferendosi al matrimonio con una certa scaramanzia, aggiungeva: “Siamo andati bene fino adesso, perché dobbiamo sposarci?”.

Alle figlie è arrivato il messaggio di cordoglio dell’assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio, città con la quale Proietti aveva un rapporto viscerale.

La vita a Roma e la casa sulla Cassia

Per anni Sagitta Alter e Proietti hanno vissuto nella loro casa sulla via Cassia, immersa nel verde. Poco prima del lockdown pandemico avevano valutato un trasferimento nel centro storico di Roma, nei luoghi legati all’infanzia dell’attore, ma il progetto non si concretizzò.

Pur restando lontana dalle luci della ribalta, Sagitta Alter è stata una presenza costante nella vita artistica di Proietti. Non mancava alle prime del Globe Theatre di Villa Borghese, seguendo con partecipazione il lavoro del compagno.

Dopo la morte di Gigi Proietti, avvenuta il 2 novembre 2020, si era impegnata a custodirne la memoria, contribuendo alla nascita della Fondazione a lui dedicata e sostenendo attività teatrali e culturali, tra cui la società di produzione Politeama.