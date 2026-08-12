Morta Silvia Monti moglie di Carlo De Benedetti ed ex attrice, lasciò il cinema nel pieno della popolarità

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Silvia Monti, moglie di Carlo De Benedetti ed ex attrice, è morta all’età di 80 anni. Era affetta da Demenza Frontotemporale. Ex attrice di successo, ha lavorato soprattutto tra la fine degli anni Sessanta e Settanta per diverse produzioni cinematografiche italiane. Aveva poi deciso di lasciare il cinema nel pieno della popolarità per dedicarsi alla vita privata.

Addio a Silvia Monti

Silvia Monti, nome d’arte di Silvia Cornacchia, è morta all’età di 80 anni.

La notizia del decesso della moglie di Carlo De Benedetti è divenuta di dominio pubblico nella mattinata di mercoledì 12 agosto.

L’omaggio del nipote di Silvia Monti

Silvia Monti era affetta da Demenza Frontotemporale.

Di lei, in alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera, il nipote Edoardo Donà dalle Rose ha detto: “Vedere un’anima così vibrante affrontare la crudeltà della Demenza Frontotemporale è un dolore che non si può spiegare a parole. Mi chiamo Edoardo Donà dalle Rose e il 1° novembre 2026 sarò sulla linea di partenza della Maratona di New York. Anche se sarò io a correre i 42,195 chilometri attraverso i cinque distretti della città, ogni mio passo sarà spinto dalla forza e dallo spirito della mia adorata nonna, Silvia Monti Cornacchia D.B.”.

Chi era Silvia Monti: la carriera da attrice e il matrimonio con De Benedetti

Nata il 23 gennaio 1946 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, Silvia Monti è stata un volto noto del cinema italiano tra gli anni Sessanta e Settanta.

Tra i suoi film più noti si ricordano “Metti, una sera a cena” diretto da Giuseppe Patroni Griffi, “Finché c’è guerra c’è speranza” diretto e interpretato da Alberto Sordi, “Il corsaro nero” del 1971, “Peccato d’amore” del 1972 e “Milano: il clan dei calabresi”.

Nel pieno della sua attività Silvia Monti ha deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla vita privata.

Ha sposato in prime nozze il conte Luigi Donà dalle Rose, fondatore di Porto Rotondo, borgo a cui Silvia Monti è rimasta sempre particolarmente legata.

Il legame tra Silvia Monti e Luigi Donà dalle Rose è durato 25 anni. Poi è arrivata la separazione e, nel 1997, il matrimonio con Carlo De Benedetti, con cui viveva a Lugano.