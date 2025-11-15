Morta soffocata da un boccone di mozzarella a Casamassima vicino a Bari: la tragedia in auto davanti al figlio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una tragedia improvvisa e straziante ha colpito la comunità di Casamassima, in provincia di Bari, nella tarda mattinata di sabato 15 novembre. Una donna di 70 anni è morta soffocata da un boccone di mozzarella mentre si trovava in auto con il figlio. L’episodio, avvenuto in pieno centro cittadino, in via San Michele, ha profondamente scosso i passanti e l’intera comunità.

Morta soffocata da un boccone di mozzarella

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, madre e figlio, residenti a Bari, si trovavano a Casamassima di passaggio.

Stando a una prima ricostruzione fornita dalla Polizia Locale, il figlio aveva accostato l’auto per scendere a fare un acquisto. La donna, rimasta nell’abitacolo, ha approfittato del breve momento per assaggiare una mozzarella.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Una donna di 70 anni è morta soffocata a Casamassima, in provincia di Bari

Quando l’uomo è tornato, ha notato immediatamente che la madre era in grave difficoltà, non riusciva più a respirare ed era in preda al soffocamento.

Accortosi della tragedia in corso, il figlio ha subito accostato l’auto e ha tirato fuori l’anziana dall’abitacolo, cercando disperatamente di soccorrerla.

L’intervento dei passanti e del 118

Alla scena, drammatica, hanno assistito anche diversi passanti, che si sono precipitati per dare una mano.

Insieme al figlio, alcuni cittadini hanno tentato di effettuare le manovre di disostruzione delle vie respiratorie.

Un’abitante della zona, in possesso di un brevetto di primo soccorso, ha raccontato di aver provato, insieme ad altri, “tutte le manovre possibili”, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto dalla stampa locale, la signora è apparsa fin da subito in condizioni gravissime, risultando cianotica nel giro di pochi minuti.

I passanti hanno proseguito con il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi professionali.

Nonostante l’allarme immediato, e il pronto intervento dei sanitari del 118, per la 70enne non c’è stato nulla da fare. La donna è deceduta in pochi minuti a causa dell’ostruzione.

Il messaggio del sindaco di Casamassima

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

L’episodio ha richiamato anche l’attenzione del sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti, che si trovava casualmente in zona e ha raggiunto il luogo del dramma.

“La tragedia ha scosso tutta la comunità. Non possiamo far altro che stringerci al dolore della famiglia per la loro perdita,” ha dichiarato il sindaco, mentre il figlio della vittima è rimasto sotto shock e assistito dai cittadini intervenuti per il soccorso.