Morta Sophia Hutchins, amica e manager di Caitlyn Jenner: fatale un incidente col quad a 29 anni

Caitlyn Jenner piange la morte a 29 anni della manager Sophia Hutchins. L’ex atleta e personaggio televisivo statunitense, conosciuta per il reality Al passo con i Kardashian e per il documentario sulla sua transizione di genere I Am Cait, ha perso la migliore amica in un incidente stradale.

La morte di Sophia Hutchins

La manager è morta nella giornata di mercoledì 2 luglio mentre si trovava in sella a un quad non lontano dalla villa di Malibù di Caitlyn Jenner.

Secondo quanto ricostruito dai media americani, la 29enne sarebbe precitata in un dirupo di oltre cento metri di altezza, in seguito allo scontro contro un’auto. Non è chiaro se la star dei Kardashian fosse presente al momento della tragedia.

ANSA

Caitlyn Jenner (a destra) al fianco di Sophia Hutchins

Il rapporto con Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner ha spiegato in diverse occasioni come la 29enne non fosse soltanto una collaboratrice ma rappresentasse ormai una parte della famiglia.

Il loro rapporto nacque proprio all’inizio del suo percorso di transizione di genere dell’ex atleta olimpionica, nel 2015. Hutchins, donna transgender al pari della 75enne, ha spesso dichiarato l’importanza dell’amica per il suo coming out del 2016.

La convivenza

Dopo aver assunto il ruolo di manager della star, Hutchins si era trasferita nella villa da 3,5 milioni di dollari di Jenner a Malibu nel 2017, scatenando illazioni sul loro rapporto.

Voci smentite più volte da entrambe, che hanno chiarito come il loro fosse una convivenza caratterizzata da un rapporto di amicizia e professionale.

“Caitlyn è come un genitore per me. L’ho detto un milione di volte. È un rapporto parentale, familiare”, aveva dichiarato Sophia in un’intervista al New York Times.