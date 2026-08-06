Morta Sydney Towle, l'influencer 26enne era affetta da colangiocarcinoma

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morta Sydney Towle, influencer americana e che aveva raccontato sui social il suo percorso di cura contro un colangiocarcinoma, un raro tumore alle vie biliari. La donna aveva 26 anni e durante la malattia aveva parlato delle cure, degli aggiornamenti clinici, dei momenti difficili e dei periodi in cui riceveva buone notizie.

Sydney Towle morta, chi era

Sydney Towle era affetta da colangiocarcinoma, diagnosticato nel 2023.

Come riportato da Today, aveva iniziato a raccontare la malattia online, diventando un punto di riferimento per molti utenti grazie a contenuti positivi, diretti e centrati sulla consapevolezza.

Nel 2023, quando aveva 23 anni, Sydney Towle aveva notato un nodulo e una sensazione di bruciore all’addome.

In un primo momento lei e i medici avevano pensato a un’ernia, ma gli esami successivi avevano portato alla diagnosi di colangiocarcinoma.

Il colangiocarcinoma è un tumore che si sviluppa nei dotti biliari, cioè i canali che collegano fegato, colecisti e intestino tenue e trasportano la bile.

Dopo la diagnosi, aveva affrontato cinque mesi di chemioterapia e immunoterapia.

I trattamenti avevano ridotto la massa tumorale e gran parte del tumore residuo era stata poi rimossa con un intervento chirurgico.

Una parte della malattia, però, era rimasta vicino al fegato e i medici avevano previsto controlli periodici.

Un successivo esame di risonanza magnetica aveva rilevato una lesione, raddoppiata nel giro di un mese.

Il racconto della malattia sui social

Sydney Towle aveva scelto di condividere pubblicamente il proprio percorso, soprattutto su TikTok e Instagram.

In un’intervista aveva spiegato che raccontare la sua esperienza aiutava altre persone a sentirsi meno sole davanti a situazioni molto complesse.

Per la 26enne influencer morta il 5 agosto la condivisione poteva far capire ad altri pazienti di non essere gli unici ad attraversare una prova difficile.

La sua presenza online era caratterizzata da un tono ottimista, ma anche dalla volontà di sensibilizzare sui tumori rari e sull’importanza dell’autodifesa del paziente nel percorso sanitario.

Cos’è il colangiocarcinoma

Il colangiocarcinoma è noto anche come tumore del dotto biliare.

Colpisce i canali che trasportano la bile e che collegano fegato, colecisti e intestino tenue.

È diagnosticato più spesso in persone sopra i 50 anni e, quando viene individuato, spesso si trova già in una fase avanzata, rendendo più complesso il trattamento.

Tra i possibili sintomi vengono indicati ingiallimento della pelle e degli occhi, prurito, feci chiare, stanchezza, dolore addominale, perdita di peso non spiegata, febbre, sudorazione notturna e urine scure.

Le cure possono includere chirurgia, chemioterapia, radioterapia, immunoterapia e, in alcuni casi, trapianto di fegato.

Sydney Towle aveva scelto di parlare pubblicamente della sua esperienza anche per aumentare l’attenzione su questo tipo di tumore e sulle difficoltà affrontate dai pazienti giovani con diagnosi rare.