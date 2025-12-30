Morta Tatiana Schlossberg nipote di Kennedy, perché si parla ancora della maledizione della famiglia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, è morta all’età di 35 anni a causa di una leucemia terminale, che aveva annunciato pubblicamente a novembre. La notizia è stata annunciata dai suoi familiari sulle reti sociali. “La nostra amata Tatiana ci ha lasciati questa mattina. Sarà sempre nei nostri cuori”, si legge nel messaggio.

La morte di Tatiana Schlossberg

Un mese fa Tatiana Schlossberg aveva rivelato, in un saggio apparso sulla rivista New Yorker, di aver ricevuto una diagnosi di leucemia allo stadio terminale.

La Schlossberg aveva raccontato che i medici le avevano diagnosticato il cancro poco dopo la nascita di sua figlia, avvenuta nel maggio del 2024.

ANSA

Tatiana Schlossberg, al centro, con Caroline Kennedy e Ed Schlossberg

E oggi è arrivata la notizia: la figlia di Caroline Kennedy e nipote di Jfk è mancata all’età di 35 anni.

Chi era Tatiana Schlossberg

Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di Jfk, ha scoperto il giorno del parto di avere una leucemia terminale, coi medici che le danno al massimo un anno di vita.

Trentacinque anni, giornalista, la secondogenita di Caroline e Edwin Schlossberg ha descritto il suo calvario – due trapianti di midollo, brevi sprazzi di speranza, poi cure sperimentali sempre più aggressive – in un saggio sul New Yorker, “La battaglia contro il mio sangue”, uscito nel giorno del 62esimo anniversario dell’assassinio del nonno Jfk: non una coincidenza.

“Per tutta la vita ho cercato di essere buona per risparmiare a mia madre ulteriori sofferenze“, ha scritto, consapevole di far parte di un clan segnato dal destino: “Ora ho aggiunto una nuova tragedia alla sua vita, a quella della nostra famiglia, e non c’è nulla che possa fare per evitarlo”.

Di cosa è morta Tatiana Schlossberg

La malattia che ha colpito Tatiana è una leucemia acuta mieloide con una rara mutazione, l’Inversione 3, che si riscontra in meno del 2% dei casi, soprattutto tra malati anziani.

Nel saggio Tatiana collega il dramma personale ai disastri inflitti, per la donna, alla sanità americana dal cugino della madre, Rfk Jr. “E’ una fonte di imbarazzo per me – scrive a proposito del ministro della Salute di Donald Trump – e per il resto dei miei parenti più vicini”.

L’odissea di Tatiana è cominciata nel maggio 2024, poche ore dopo aver partorito la sua secondogenita. “Non potevo, non riuscivo a credere che stessero parlando di me”, scrive a proposito dei medici che avevano notato anomalie nelle analisi del sangue: “Il giorno prima avevo nuotato per un miglio in piscina. Non ero malata. Ero una delle persone più sane che conoscevo”.

Perché si parla della maledizione dei Kennedy

La cosiddetta “maledizione dei Kennedy” è una credenza popolare legata alla serie di morti premature e tragiche, incidenti e disgrazie che hanno colpito la famiglia nel corso dei decenni.

Joseph P. Kennedy Jr., ilfratello maggiore di Jfk, morì nel 1944 quando il suo bombardiere esplose durante una missione di guerra.

Kathleen Kennedy, la sorella di Jfk, morì in un incidente aereo in Francia nel 1948. John F. Kennedy fu assassinato a Dallas il 22 novembre 1963 mentre era presidente degli Stati Uniti.

Robert F. Kennedy, fratello di Jfk, fu assassinato a Los Angeles il 5 giugno 1968, durante la sua campagna per le primarie presidenziali democratiche

Patrick Bouvier Kennedy, figlio neonato di JFK, morì due giorni dopo la nascita nel 1963.

David Kennedy, figlio di RFK, morì per overdose di droga nel 1984.

Michael Kennedy, altro figlio di RFK, morì in un incidente sciistico nel 1997.

John F. Kennedy Jr, il figlio di JFK, morì nel 1999 quando l’aereo leggero che pilotava si schiantò nell’Oceano Atlantico, insieme a sua moglie Carolyn Bessette e sua cognata Lauren Bessette.

Saoirse Roisin Kennedy Hill, nipote di RFK, è morta per overdose accidentale all’età di 22 anni nel 2019.

Maeve Kennedy Townsend McKean, nipote di RFK, e suo figlio di 8 anni, Gideon sono annegati nella baia di Chesapeake nel 2020 dopo che la loro canoa è stata trascinata al largo dalla corrente.