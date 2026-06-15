Morta Taty Almeida in Argentina, chi sono le madri di Plaza de Mayo: la dittatura di Videla e i desaparecidos

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Taty Almeida è morta in Argentina all’età di 95 anni. Presidente dell’associazione Madri di Plaza de Mayo Linea Fundadora, era una figura centrale della lotta contro l’impunità dei crimini dell’ultima dittatura argentina. La sua vita è stata segnata nel 17 giugno 1975 dalla sparizione del figlio Alejandro, attivista politico, che prima di uscire di casa le disse: “Mamma, torno subito”. Iniziò una ricerca durata più di 50 anni, che l’ha resa un punto di riferimento assoluto in Argentina.

Addio a Taty Almeida

Taty Almeida, simbolo delle Madri di Plaza de Mayo in Argentina, è morta all’età di 95 anni.

Dal 2024 era presidente dell’associazione Madri di Plaza de Mayo Línea Fundadora.

ANSA

Chi era Taty Almeida

Nata il 28 giugno 1930 in una famiglia legata all’ambiente militare, Taty Almeida era un’insegnante.

La sua vita fu segnata il 17 giugno 1975 dalla sparizione del figlio Alejandro, studente di medicina e militante politico. Prima di uscire di casa, le disse: “Mamma, torno subito“.

Da quel momento iniziò una ricerca che è durata più di 50 anni e che l’ha resa una figura di riferimento nella lotta contro l’impunità dei crimini dell’ultima dittatura argentina.

La donna cercò risposte persino tra gli esponenti del regime, come Jorge Rafael Videla, senza ottenere alcuna risposta. Decise, allora, di unirsi al celebre movimento argentino, trasformando la sua protesta individuale in una causa collettiva, arrivata anche davanti alla Commissione interamericana dei Diritti umani.

Fino alla sua morte, Taty Almeida ha sempre sostenuto che il tempo non cura l’assenza dei desaparecidos e che Alejandro l’aveva “partorita” politicamente, portandola fuori dalla “bolla” in cui aveva sempre vissuto.

Dal 2024 era Presidente dell’associazione Madri di Plaza de Mayo Linea Fundadora.

Chi sono le Madri di Plaza de Mayo

Le Madri di Plaza de Mayo è il nome dell’associazione di donne argentine i cui figli furono sequestrati, torturati e fatti sparire dal regime militare in Argentina durante la dittatura tra il 1976 e il 1983.

Il 24 marzo 1976 il generale Jorge Rafael Videla depose il governo democratico di Isabelita Peron, iniziando quella che è considerata una delle pagine più buie del Novecento, tra persone sequestrate, torturate e fatte sparire nel nulla (molte lanciate ancora in vita dai cosiddetti “voli della morte”.

Il conteggio ufficiale fa riferimento a 30 mila desaparecidos, ma la cifra è stata messa in dubbio dall’attuale presidente argentino Javier Milei.