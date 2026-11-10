Morta Toukie Smith ex di Robert De Niro, aveva la sclerosi multipla: ebbe due figli con fecondazione in vitro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Lutto in casa De Niro la morte dell’ex compagna Toukie Smith. L’attrice ed ex top model, è deceduta a 74 anni dopo una battaglia “lunga e coraggiosa” contro la sclerosi multipla, come l’hanno definita i figli Airyn e Julian, nati durante la relazione tra la donna e la star di Hollywood.

La morte di Toukie Smith

A darne notizia sono stati proprio i gemelli, avuti durante la relazione dal 1988 al 1996 con Robert De Niro, attraverso la fecondazione in vitro e concepiti da una madre surrogata.

Da tempo affetta da sclerosi multipla, Doris “Toukie” Smith è morta in un ospedale di New York, mercoledì 4 novembre.

La vita e gli inizi come modella

Nata a Philadelphia il 25 settembre 1952, aveva ricevuto dalla nonna il soprannome Toukie, da un disco per bambini su un piccolo camion dei pompieri rosso.

Doris Smith ha intrapreso la carriera di modella nel 1972 dopo aver frequentato il Fashion Institute of Technology, diventando una top model di diverse tra le più grandi firme, da Hubert de Givenchy a Thierry Mugler, da Issey Miyake a Patrick Kelly, lavorando anche con Yves Saint Laurent e comparendo sulle pagine di tante riviste di moda come Vogue, Ebony e Cosmopolitan.

Nella sua carriera Toukie ha posato per fotografi di fama internazionale come Jean-Paul Goude e Guy Bourdin e illustratori come Alvaro e Antonio Lopez, e nel 1978 è stata nominata modella dell’anno da Bloomingdale’s.

Fino al 1987 ha collaborato anche con il fratello Willi Smith, morto a 39 anni per le complicazioni legate all’Aids.

La carriera da attrice

Negli anni ’80 Toukie Smith decide di tentare la carriera di attrice, facendo la sua comparsa in tre episodi della quarta stagione di Miami Vice, tra il 1987 e il 1988, nei panni di Angie, assistente della cantante pop Caitlin Davies, interpretata da Sheena Easton.

L’attrice diventerà nota al grande pubblico soprattutto per l’interpretazione di Eva Rawley, nella sitcom 227.

Oltre ai ruoli sul piccolo schermo, Toukie Smith è ricordata anche per la partecipazioni in film dei primi anni ’90 come Talkin Dirty After Dark, Così mi piace, A casa di Joe e Uno sguardo dal cielo.