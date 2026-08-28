Morta Valentina Amandola, la 22enne di Albenga si era scontrata con un tir in un tragico incidente sulla A10

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Valentina Amandola, 22 anni, di Albenga, è morta in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla A10 tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare. Si era schiantata con la sua auto contro un mezzo pesante, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. A dare la notizia della sua scomparsa il padre Mino, noto fotografo del comune in provincia di Savona.

Tragico incidente sulla A10

Non ce l’ha fatta Valentina Amandola, la 22enne di Albenga che all’alba di mercoledì 26 agosto ha avuto un tragico incidente sull’A10. Per cause ancora da accertare – forse un colpo di sonno – la ragazza è finita con la sua auto contro un tir in una galleria e quindi contro le protezioni laterali.

Vani i tentativi di salvarla. Valentina era stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dov’è morta in seguito alle gravi lesioni che aveva riportato nello schianto.

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Muore Valentina Amandola, aveva 22 anni

Un grave incidente stradale è costato la vita a una giovane di Albenga. Intorno alle 6.45 del 26 agosto, l’auto della 22enne Valentina Amandola si è schiantata contro un camion sull’A10, tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, al chilometro 102, in direzione Genova.

La ragazza stava percorrendo l’Autostrada dei Fiori quando avrebbe perso il controllo del mezzo all’interno della galleria Diano Calderina.

Dopo il violento impatto, la giovane era rimasta incastrata tra le lamiere ed era stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Era quindi stata trasportata in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e ricoverata in prognosi riservata.

La ricostruzione e il dolore di Albenga

Gli accertamenti dovranno stabilire se l’incidente sia stato provocato da un malore, da un colpo di sonno o da altre circostanze. La ragazza stava rientrando dopo aver trascorso la serata nell’Imperiese, in Liguria.

Valentina era figlia del fotografo albenganese Mino Amandola, una figura molto conosciuta nel comune in provincia di Savona.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha commentato così la triste vicenda: “È con profonda tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di Valentina Amandola, una giovane vita spezzata a soli 22 anni a seguito di un gravissimo incidente. Di fronte a una tragedia così grande è difficile trovare parole adatte. La morte di una ragazza così giovane lascia un vuoto immenso e colpisce profondamente tutta Albenga. A nome dell’amministrazione comunale e della Città di Albenga desidero rivolgere le più sentite condoglianze alla famiglia Amandola, così conosciuta e stimata sul nostro territorio, e in particolare al papà Mino, stringendoci a lui e a tutti i suoi cari in questo momento di dolore indicibile”.