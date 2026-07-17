Morta Valentina Baldini figlia di Silvio ct dell'Italia, aveva 30 anni ed era affetta da tetraparesi spastica

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Valentina Baldini, figlia del ct dell’Italia Silvio, è morta a 30 anni. Era affetta da tetraparesi spastica ed era medico specialista in psichiatria, nonché ricercatrice con numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Per il suo “impegno nella valorizzazione e la tutela della salute psico-fisica” era stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Morta a 30 anni Valentina Baldini, figlia del ct Silvio Baldini

La notizia del decesso della figlia del 67enne allenatore toscano è stata confermata da una nota del Perugia Calcio.

“AC Perugia Calcio esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, attuale ct della Nazionale ed ex allenatore dei Grifoni”, si legge nel comunicato.

ANSA

“In questo momento di dolore, tutto l’ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini”, conclude la nota.

Silvio Baldini: “Guardo Valentina con gli stessi occhi con cui guardo i miei giocatori”

Valentina, primogenita del ct della Nazionale, era affetta da una grave disabilità riconosciuta al 100% e, come riporta Fanpage.it, era nata con 20 giorni di ritardo. Già in utero, i medici le avevano dato una prognosi di pochi mesi di vita.

Papà Silvio ha spesso parlato di lei nelle interviste descrivendola come un esempio di felicità autentica e di accettazione.

“Io la voglio così, lei sta bene così, la guardo con gli stessi occhi con cui guardo i miei giocatori”, disse due anni fa quando allenava il Palermo.

“Valentina mi ha insegnato cosa significa amare senza pretendere nulla in cambio”, ha confessato il tecnico in diverse occasioni, spiegando come il percorso della figlia lo avesse aiutato a mettere nella giusta prospettiva le sconfitte sportive e le pressioni tipiche del calcio professionistico.

La tetraparesi spastica e gli studi

Valentina era affetta da tetraparesi spastica. Dal suo curriculum emergono attività sia in ambito clinico che in quello accademico e associazionistico, con un forte impegno nel campo delle neuroscienze e delle malattie neuromuscolari.

È stata research assistant presso l’Università di Bologna, oltre a ricoprire la carica di presidente dell’Associazione del Registro dei pazienti con malattie neuromuscolari e di Asamasi, dove guidava progetti di ricerca, advocacy e collaborazione tra centri clinici e pazienti.

Il suo percorso ha incluso anche un dottorato in Neuroscienze all’Università di Modena e Reggio Emilia (2022–2025) e la specializzazione in psichiatria, titolo conseguito presso il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna dal 2020 al 2025.