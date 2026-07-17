Morta Valentina Baldini figlia di Silvio ct dell'Italia aveva 38 anni ed era affetta da tetraparesi spastica

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 17 luglio 2026 Valentina Baldini è morta a 38 anni. Era la figlia di Silvio, ct dell’Italia Under 21. Sin dalla nascita era affetta da una tetraparesi spastica, una grave malattia muscolare che – aveva dichiarato lo stesso allenatore nella sua autobiografia Il calcio vincente – la rendeva “una bambina di 4 anni nel corpo di una donna“. I funerali si terranno sabato 18 luglio alla Chiesa del Casone di Marina di Massa.

Chi era Valentina Baldini, figlia di Silvio

Silvio Baldini aveva dedicato alcune pagine della sua autobiografia alla figlia, elogiandola anche in diverse interviste: “Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio e ciò ci ha dato una certa unità”. B

E ancora: “I medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e trovarla morta mi angosciava. Tutt’oggi dormiamo sempre insieme, abbiamo un letto matrimoniale un po’ più grande e dormiamo sempre noi tre. Quando la notte sogna ride continuamente e se non lo fa significa che sta male, che ha l’influenza o un altro tipo di problema. Però quando sogna lei ride sempre, ride, ride, ride e la sua risata è veramente contagiosa. Quando ride, non lo fa come tutti noi, lo fa con la voce alta e quindi è una cosa strana perché ti chiedi se è sveglia, ma invece sta dormendo e continua a sognare…”, aveva raccontato.

I funerali a Marina di Massa

I funerali si terranno sabato 18 luglio a Massa.

Vi parteciperò sicuramente Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, una delle sue ex squadre: “Sarò presente alle esequie. Sappiamo quanto era legato Silvio a sua figlia. Sapevo del grande rapporto che c’era fra loro e in questo momento c’è un dolore troppo grande da sopportare. Tutti noi, tutta Pescara oggi è al fianco di Silvio Baldini e della sua famiglia”.

Cos’è la tetraparesi spastica

Dal punto di vista neurologico, come spiegato da Centralino.it, la tetraplegia spastica è originata da un danno o da un’alterazione nello sviluppo delle vie nervose che trasmettono gli impulsi motori dal cervello al midollo spinale. Il danneggiamento di questi circuiti innesca una difficoltà nel controllo dei riflessi muscolari, determinando rigidità e contrazioni involontarie.

A differenza di altre forme di paralisi cerebrale che interessano solo alcune parti del corpo, questa condizione colpisce entrambi i lati dell’organismo.

La tetraplegia spastica non è una patologia progressiva. Ciò significa che la lesione cerebrale iniziale non peggiora nel tempo. Tuttavia, i sintomi e le conseguenze fisiche possono cambiare con gli anni, soprattutto in assenza di un percorso riabilitativo adeguato.

La qualità della vita dipende molto dalla diagnosi precoce, dalla continuità delle cure e dalla personalizzazione degli interventi.