Morta Vera Vigevani Jarach partigiana e madre di Plaza de Mayo, la figlia fu uccisa nel volo della morte

Per larga parte dei suoi 97 anni di vita è stata alla ricerca di un’atroce verità e “partigiana della memoria”, come lei stessa si definiva. È morta a Buenos Aires Vera Vigevani Jarach, tra le fondatrici dell’associazione Madri di Plaza de Mayo. Mamma di Franca, una dei trentamila desaparecidos rapiti e uccisi tra il 1976 e il 1983 nell’Argentina del dittatore Jorge Rafael Videla, si è impegnata fino ai suoi ultimi giorni a portare nel mondo la sua testimonianza.

La partigiana della memoria

La figlia di Vera Jarach fu fatta sequestrare a 18 anni dalla giunta militare di Videla, il 25 giugno del 1976, tre mesi dopo il golpe. Caricata sulla temuta Falcon verde, fu portata nella prigione clandestina della Escuela mecánica della armada (Esma), per essere torturata e drogata.

Come ricorda Ansa, fu uccisa in uno dei famigerati voli della morte sull’oceano, con i quali furono fatti sparire i corpi di un’intera generazione di argentini. Dalla scomparsa di Franca, Vera Jarach ha dedicato tutta la sua esistenza alla battaglia per la giustizia.

Chi era Vera Vigevani Jarach

Nata a Milano il 5 marzo del 1928, scappò in Argentina con la famiglia di origine ebra nel 1939, per sfuggire alle leggi razziali del regime fascista. Il nonno rimase in Italia e venne deportato e ucciso ad Auschwitz.

Giornalista di professione, Vera Jarach lavorò per anni all’ufficio Ansa di Buenos Aires occupandosi di cultura, fino a quando non si dedicò a tempo pieno alla ricerca di sua figlia. Scesa in piazza contro la repressione insieme alle madri dei desaparecidos a partire dall’aprile del 1977, partecipò alla creazione dell’Associazione delle Madri di Plaza de Mayo.

L’addio delle Madri di Plaza de Mayo

La presidente dell’Associazione, Taty Almeida, ha dedicato a Jarach un affettuoso messaggio di addio:

“Cara Vera, compagna intelligente, colta, allegra molte volte e in silenzio altre perché nella tua anima annidava una domanda che non sarebbe mai dovuta esistere: perché? Vera, sorella, sei parte di noi e rimarrai in ogni passo e nei passi di coloro che seguiranno. Il sorriso di Franca continuerà ad essere la bandiera di molti giovani. Ti vogliamo bene”.