Morta Veronica Echegui attrice di Ballo Ballo e Lasciati andare con Toni Servillo, aveva 42 anni

È morta a Madrid a soli 42 anni, a causa di un cancro, Veronica Echegui, talento del cinema spagnolo degli ultimi due decenni esplosa con “Yo soy la Juani” di Bigas Luna, vincitrice del Goya per il miglior cortometraggio e più volte candidata come miglior attrice. Aveva recitato in “Ballo Ballo” e, nel 2017, in “Lasciati andare” con Toni Servillo.

L’attrice Veronica Fernández de Echegaray, meglio conosciuta come Veronica Echegui, è morta nella giornata di domenica 24 agosto 2025 all’età di 42 anni a Madrid, a causa di un cancro.

A quanto si apprende, poche persone nel mondo del cinema erano a conoscenza delle condizioni di salute dell’attrice. La notizia è stata confermata da El Paìs, che ha contattato fonti vicine alla donna, che era nata proprio nella capitale spagnola nel 1983.

Veronica Echegui era considerata un talento nel cinema iberico degli ultimi due decenni, fina da quando esplose con “Yo soy la Juani”, pellicola del regista Bigas Luna che le valse una nomination ai Goya come migliore attrice esordiente.

“Ballo ballo” e la carriera di Veronica Echegui

Echegui,, che aveva già recitato in un paio di serie tv, venne scelta da Bigas Luna tra oltre 3000 ragazze selezionate. Grazie a quel ruolo la sua carriera ha avuto una forte spinta, permettendole di lavorare in decine di pellicole nel corso di quasi 20 anni di carriera.

In “El patio de mi cárcel” (2008), ha interpretato una giovane prigioniera. In “Katmandú, un espejo en el cielo” (2011), ha interpretato un’insegnante catalana che si reca in Nepal per insegnare in una scuola nei quartieri più poveri di Kathmandu. Per questi due film, è stata candidata come Miglior Attrice Protagonista ai Premi Goya.

Negli ultimi anni ha lavorato a pellicole come “Ballo ballo”, commedia musicale che si basa sulle canzoni di Raffaella Carrà (e che contiene l’ultima apparizione della Carrà) e “Lasciati andare”, pellicola di Francesco Amato nella quale ha recitato al fianco di Toni Servillo.

Gli ultimi anni

Oltre al suo talento come attrice, la Echegui si è fatta conoscere anche per le sue abilità narrative: nel 2022 ha difatti vinto il Goya per il miglior cortometraggio di finzione come regista, sceneggiatrice e co-produttrice del terrificante “Il totem del lupo”.

I suoi ultimi lavori accreditati includono “Yo no soy esa”, un film di María Ripoll presentato in anteprima nel 2023, lo stesso anno in cui ha presentato in anteprima anche “A muerte”, una serie diretta da Dani de la Orden. Nel settembre 2024 ha presentato in anteprima “Justicia Artificial”, un film di Simón Casal .

L’attrice era stata ricoverata pochi giorni fa, e quasi nessuno sapeva delle sue condizioni di salute. La cappella funebre è già stata allestita presso la casa funeraria La Paz di Madrid, secondo quanto riportato da Europa Press.