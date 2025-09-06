Mortadella a rischio listeria ritirata dai supermercati, il lotto interessato dal richiamo e cosa fare

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Ministero della Salute ha comunicato, sul proprio sito internet, il richiamo di due lotti di mortadella bologna Igp a marchio Conad, venduta nei molti supermercati della catena di grande distribuzione italiana. La ragione è una comunicazione da listeria, un batterio che si nasconde nei cibi crudi e può diventare pericoloso.

La mortadella richiamata

Diverse confezioni da 100 grammi della mortadella bologna Igp a marchio Conad sono state richiamate dal ministero della Salute per una sospetta contaminazione da listeria di due lotti.

I numeri identificativi dei lotti richiamati, che si possono trovare sulle confezioni, sono 26535005 e 26535020. La data di scadenza indicata anch’essa sulle confezioni varia tra il 13 e il 14 ottobre 2025.

Ministero della Salute Una delle confezioni richiamate

La mortadella potenzialmente contaminata è stata prodotta dai Salumifici Granterre, nello stabilimento di Noceto, in provincia di Parma, con sede principale in via Gandiolo 2/A.

I pericoli della listeria

Come indicato dalla comunicazione del ministero, la ragione del richiamo di questi due lotti è la possibile presenza all’interno della mortadella del batterio listeria monocytogenes.

Si tratta di un patogeno comunemente presente nell’acqua e sul terreno, che può contaminare gli alimenti, specialmente quelli che non vengono cotti, visto che ha una buona resistenza anche alle basse temperature, come quelle del frigorifero.

Causa la listeriosi, un’infezione che attacca soprattutto i tessuti cerebrali, causando la meningite. Colpisce però soprattutto i soggetti deboli, come bambini, anziani o persone immunodepresse, e ha un’incidenza 20 volte superiore alla norma nelle donne in gravidanza.

Cosa fare con i prodotti richiamati

Il Ministero della Salute, per la pericolosità della listeria, intima all’interno dell’avviso diramato per il richiamo della mortadella bologna Conad di non consumare in nessuna forma il prodotto.

La condotta corretta da tenere in questi casi non è quella di disporre della confezione, ma di riconsegnarla al punto vendita in modo che sia distrutta nella maniera più consona a questo tipo di contaminazioni.

Nel caso in cui si sia conservata una prova d’acquisto del prodotto richiamato, come uno scontrino fiscale, è anche possibile ottenere un rimborso.