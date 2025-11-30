Morte 5 persone per un incendio in una palazzina in Francia: cosa ha causato la tragedia di Neuves-Maisons

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una tragedia ha scosso la cittadina di Neuves-Maisons, nel nord-est della Francia, al confine con il Lussemburgo, dove un devastante incendio notturno ha causato la morte di cinque persone. Il bilancio, inizialmente di quattro vittime, è tragicamente salito a cinque dopo che una persona, gravemente ferita e soccorsa sul luogo del rogo, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.

Come riporta Tgcom24, il rogo è divampato nel cuore della notte, poco dopo le 3 del mattino di domenica 30 novembre, in un edificio di tre piani situato in Rue du Capitaine Caillon, una zona residenziale a sud-ovest di Nancy, in Francia.

La struttura, che includeva un locale commerciale al piano terra e appartamenti ai piani superiori, è stata rapidamente avvolta dalle fiamme, le cui cause restano ancora da accertare.

Le prime squadre dei soccorritori giunte sul posto hanno riferito di aver trovato l’abitazione già invasa da fumo denso e intenso, condizione che ha complicato in modo significativo le operazioni di evacuazione e di accesso ai locali.

La portata dell’incendio ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze: per domare le fiamme sono stati mobilitati circa settanta vigili del fuoco, intervenuti con una trentina di veicoli.

Chi erano le vittime

Nonostante la rapidità di propagazione del fuoco, l’intervento congiunto e l’alto numero di operatori hanno permesso di contenere e domare l’incendio in tempi relativamente rapidi.

Una volta completate le operazioni di spegnimento, è iniziata la fase più dolorosa: la verifica interna e il recupero delle vittime.

Le cinque persone che hanno perso la vita erano un uomo di 59 anni, una donna di 60, una giovane di 20 anni e un ragazzo di appena 16 anni, oltre alla quinta vittima deceduta in ospedale.

Sebbene l’ipotesi più accreditata dalle autorità locali sia che le vittime appartenessero allo stesso nucleo familiare, non sono state ancora fornite conferme ufficiali sulla loro effettiva relazione.

Le indagini sulle cause dell’incendio

Le autorità competenti hanno immediatamente avviato i rilievi tecnici per fare piena luce sulle dinamiche dell’incidente.

Gli inquirenti stanno lavorando per stabilire il punto esatto di innesco e le cause del rogo, oltre a verificare le condizioni strutturali dell’immobile.

Al momento, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità francesi, non sono state formulate ipotesi su un eventuale dolo, ma non si esclude alcuna pista.

Nessun altro abitante o residente è stato segnalato come disperso, concentrando le indagini esclusivamente sull’edificio devastato.