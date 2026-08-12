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È di sette cittadini francesi identificati e una denuncia il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato, che ha fatto luce su una serie di scritte antisemite e minacce apparse nella notte tra il 4 e 5 agosto nel centro storico di Bologna. Gli autori sarebbero responsabili di aver imbrattato diversi edifici con messaggi dal contenuto istigatorio e intimidatorio, tra cui una grave minaccia rivolta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione di un cittadino, che ha permesso agli agenti di rintracciare i presunti responsabili in un appartamento della città.

Le indagini e la segnalazione decisiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita da una chiamata al numero di emergenza 112. Un cittadino ha notato un gruppo di persone mentre imbrattava le facciate di alcuni edifici in pieno centro, tra cui Vicolo Bianchetti, Piazza Aldrovandi e Strada Maggiore. Gli agenti della DIGOS di Bologna sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a individuare e identificare sette cittadini francesi, tutti nati nel 2003, che si erano rifugiati in un appartamento di Viale Carducci subito dopo aver compiuto gli atti vandalici.

Il contenuto delle scritte e le minacce

Le scritte, realizzate con vernice spray, avevano un contenuto fortemente antisemita, istigatorio e minaccioso. Tra queste, una minaccia particolarmente grave era rivolta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (“Morte a Meloni e ai fasci”), accompagnata dalla raffigurazione di un’arma da fuoco puntata alla tempia della premier. Sono stati inoltre rinvenuti slogan contro le forze dell’ordine, simboli anarchici e ulteriori frasi dal contenuto antisemita. Gli investigatori hanno documentato la presenza di questi messaggi in diverse vie del centro storico, sottolineando la gravità e la diffusione degli atti compiuti.

Le successive attività investigative hanno permesso di attribuire a tre dei soggetti identificati la responsabilità delle azioni commesse in Vicolo Bianchetti. Due di loro erano già rientrati all’estero, mentre il terzo, ancora presente sul territorio nazionale, è stato individuato anche grazie all’analisi delle immagini e del materiale raccolto dagli investigatori. In particolare, le immagini hanno mostrato che il giovane indossava una maglia di una nota squadra calcistica al momento dei fatti.

La perquisizione e il sequestro

Sulla base degli elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del cittadino francese ancora in Italia. L’operazione è stata eseguita dagli operatori della DIGOS con il supporto del personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata la maglietta individuata dagli investigatori, ritenuta essere quella indossata dal giovane durante gli atti vandalici.

Il cittadino francese, in vacanza in Italia, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli articoli 81, 110, 639, 612, 604-ter, 338 e 290 del codice penale. Tra questi figurano l’istigazione all’odio razziale, le minacce e il vilipendio delle istituzioni. L’attività investigativa resta tuttora in corso per identificare gli altri autori dei fatti contestati.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione per la natura dei messaggi e per la minaccia rivolta a una delle più alte cariche dello Stato. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini, che con la loro tempestiva segnalazione hanno permesso di intervenire rapidamente e di avviare le indagini. Il centro storico di Bologna è stato teatro di un’azione che ha colpito profondamente la comunità locale, richiamando l’attenzione sulla necessità di contrastare ogni forma di odio e violenza.

IPA