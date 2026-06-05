Morte Andrea Purgatori, i 4 medici a processo per omicidio colposo sono Gualdi, Di Biasi, Colaiacomo e Laudani

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Nel processo per la morte di Andrea Purgatori, il gup di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista. Nei confronti del radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, e il cardiologo Guido Laudani, è contestato il reato di omicidio colposo.

Chi sono i 4 medici rinviati a giudizio

Andrea Purgatori è morto a luglio 2023. La giudice per le indagini preliminari Paola Petti ha deciso, dopo una lunga udienza e dopo aver ascoltato tutte le parti secondo la prassi, che i medici, Gianfranco Gualdi, Claudio Di Biasi, Maria Chiara Colaiacomo e Guido Laudani devono rispondere di omicidio colposo.

Secondo l’accusa, il giornalista, pur affetto da un tumore, avrebbe avuto una aspettativa di vita più lunga.

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Si diagnosticarono invece metastasi cerebrali a detta della Procura (che aveva commissionato una consulenza) inesistenti mentre si trascurarono altre manifestazioni patologiche.

Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, i radiologi Gualdi, Di Biasi e Colaiacomo avevano letto metastasi cerebrali da una risonanza magnetica finita poi sotto accusa da parte del pm Giorgio Orano.

Il commento degli avvocati di Andrea Purgatori

Dopo la morte di Andrea Purgatori, i figli hanno presentato denuncia tramite gli avvocati Michele e Alessandro Gentiloni che documentarono alcune negligenze da parte degli esperti.

“Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private. Una decisione che conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi a diversi livelli gravi errori”, è il commento del legale Gentiloni.

Di diverso avviso il difensore del dottor Gualdi, Nicola Madia, che ha eccepito: “non condividiamo la decisione”.

L’indagine sulla morte di Andrea Purgatori

Dopo il rinvio a giudizio dei medici, il processo è stato fissato al 12 gennaio 2027.

Andrea Purgatori è morto il 19 luglio 2023 al policlinico Umberto I. A marzo 2025 i pm avevano indicato responsabilità specifiche nel caso.

I radiologi Gualdi, Di Biasi, Colaiacomo, in particolare, refertavano “con grave imperizia, negligenza e imprudenza” una metastasi cerebrale del tumore che affliggeva il giornalista al polmone.

Il solo professore Gualdi, si legge ancora nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura, “nella successiva interlocuzione con il paziente e con i suoi familiari, nonché con gli altri sanitari coinvolti rappresentava con forza… la necessità di avviare Purgatori a immediate cure radioterapiche per affrontare la grave e prioritaria emergenza metastatica cerebrale”.

Una terapia che sarebbe stata “debilitante” e dannosa perché sviava dall’opportuna diagnosi di “lesioni ischemiche” la cui causa “sarebbe stato necessario indagare senza ritardo”.

Altrettanto negligente sarebbe stato, stando alle conclusioni della Procura sempre di marzo 2025, il cardiologo Laudani che non avrebbe saputo leggere i sintomi del paziente e che “ometteva di impostare un corretto percorso diagnostico idoneo alla ricerca delle cause del quadro embolico”.