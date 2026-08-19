Morte avvelenate a Pietracatella, Gianni Di Vita e Alice negativi alla ricina: mai in contatto col veleno

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Gianni Di Vita e la figlia Alice non sono mai entrati in contatto con la ricina, il veleno che ha ucciso Antonella Di Ielsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita a Pietracatella. Lo stabiliscono gli esami del sangue analizzati dal Robert Koch Institute di Berlino, i cui esiti sono arrivati alla procura di Larino. Il 18 agosto la procuratrice ha risentito la figlia superstite.

Pietracatella, Gianni Di Vita e Alice negativi alla ricina

Come riporta l’Ansa, i prelievi sul marito di Antonella Di Ielsi e sulla sorella maggiore di Sara Di Vita erano stati effettuati il primo luglio.

Agli esperti tedeschi la procura aveva chiesto di verificare la presenza di anticorpi, l’unico modo per accertare una eventuale esposizione alla tossina a distanza di mesi.

La risposta è stata negativa per entrambi.

L’istituto di Berlino è considerato uno dei centri più avanzati al mondo nello studio dei veleni e avrebbe messo a punto tecniche capaci di individuare tracce della sostanza anche molto tempo dopo il contatto.

Proprio per questo la procuratrice Elvira Antonelli lo ha coinvolto nell’inchiesta.

Cosa cade con l’esito negativo e la nuova audizione

Il responso conferma quanto il Centro antiveleni di Pavia aveva già accertato nei mesi scorsi sul caso di Pietracatella.

Cade così una delle ipotesi circolate nelle settimane precedenti, quella secondo cui il padre sarebbe sopravvissuto grazie ad anticorpi sviluppati contro il veleno.

Alice Di Vita, invece, non era presente alla cena del 23 dicembre 2025, uno dei momenti finiti al centro degli accertamenti.

La giovane è stata ascoltata di nuovo negli uffici della procura il 18 agosto.

L’inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella resta contro ignoti

Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia di 15 si erano sentite male nei giorni di Natale del 2025 ed erano morte fra la sera del 27 e la mattina del 28 dicembre, dopo un primo passaggio al pronto soccorso e le dimissioni.

Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso del mezzo venefico resta contro ignoti.

Su un binario parallelo procede il procedimento nei confronti di 5 medici, indagati per omicidio colposo in relazione alla gestione clinica delle due pazienti.

Gli specialisti tedeschi avrebbero già individuato l’alimento che ha veicolato la sostanza fra i 131 campioni prelevati nell’abitazione di via Risorgimento.