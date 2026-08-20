Morte avvelenate a Pietracatella, i dubbi sulla ricina e i sospetti sul malore di Gianni Di Vita

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Resta ancora un mistero la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Pietracatella. Dalla Germania è arrivato l’esito degli esami del sangue su Gianni Di Vita (marito e padre delle vittime) e di Alice (figlia e sorella), da cui è emerso che i due non sarebbero entrati in contatto col veleno. Gli interrogativi aperti sono molti: da dove è arrivata la ricina? Quando sono state avvelenate le due vittime? Perché Gianni Di Vita ha accusato un malore?

I dubbi sulla ricina e sul malore di Gianni Di Vita

Il caso di Pietracatella è stato affrontato a Morning News nella puntata di giovedì 20 agosto. L’inviato della trasmissione Mediaset ha riferito: “Siamo davvero vicini a una svolta“.

Poi ha riepilogato i dubbi ancora aperti: “Perché Gianni De Vita è risultato negativo agli anticorpi? Potrebbe aver simulato un malore, ma perché? Oppure, potrebbe essere stato effettivamente colpito da un malore, magari dovuto all’ansia”.

ANSA

Ancora l’inviato: “Davvero Antonella e Sara sono state avvelenate la cena del 23 dicembre? Gli inquirenti iniziano a sospettare che possano essere stata avvelenate anche in un momento successivo e stanno cercando di ricostruire minuto per minuto quanto successo dalla cena del 23 dicembre fino al 26 dicembre”.

Le indagini sul caso Pietracatella

Il cronista di Morning News ha fatto il punto sulle indagini, che “sono ancora in corso” e hanno vissuto un “cambio di passo improvviso”: “Alice, unica sopravvissuta assieme al padre, è stata nuovamente ascoltata. Gli investigatori tedeschi stanno analizzando i 131 alimenti sequestrati in casa, hanno prelevato anche campioni su mobili e vestiti. I risultati sono attesi nei prossimi giorni”.

L’inviato ha ricordato che ci sono dei “sospettati”, tra cui “persone che non hanno nulla a che fare con la famiglia De Vita ma che hanno un legame con Gianni De Vita. Una persona ha competenze per poter estrarre la ricina da una pianta di ricino”.

Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, di 15 anni, si sono sentite male nei giorni delle festività di Natale del 2025 e sono decedute tra la sera del 27 e la mattina del 28 dicembre. Le attenzioni sono concentrate sulla cena del 23 dicembre (a cui l’altra figlia Alice non era presente). Stando a quanto riferito dalla trasmissione Mediaset, però, non è escluso che le due vittime siano state avvelenate successivamente.

Cosa significa l’esame negativo di Gianni Di Vita

Ospite in studio a Morning News, il giornalista Giuseppe Guastella ha precisato che “il fatto che Gianni Di Vita sia risultato negativo è importante ma fino a un certo punto: non vuole dire nulla se non che non è entrato in contatto con la ricina”.

Il grande tema, secondo Guastella, è “da dove è arrivata la ricina e come è arrivata la ricina“.