Morte avvelenate a Pietracatella, ricerca di ricina da un utente misterioso: perché potrebbe intervenire l'Fbi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Ci sarebbe un utente misterioso dietro il caso delle morte avvelenate a Pietracatella, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, rispettivamente mamma e figlia. In una chat il profilo avrebbe cercato informazioni su come uccidere con la ricina. Questo indizio potrebbe portare all’intervento dell’FBI perché la richiesta sarebbe avvenuta su una piattaforma che risiede sul territorio americano. Proprio per questo sarebbe necessaria una collaborazione con l’agenzia di polizia federale statunitense per ottenere i dati necessari.

Morte avvelenate e Pietracatella, l’indizio dell’utente misterioso

Nella puntata del 31 luglio de La Vita in Diretta, si è parlato del caso delle morte avvelenate a Pietracatella, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

La denuncia di una giornalista di Campobasso, Alessandra Potena, ha portato alla scoperta di un utente misterioso che sarebbe legato all’avvelenamento da ricina.

Durante un ricerca sul web, la giornalista avrebbe trovato alcuni post usciti su una piattaforma e pubblicati tra il 21 agosto 2025 e il 22 gennaio 2026.

Quotidiano Nazionale parla di un profilo senza volto, sparito improvvisamente dalla piattaforma americana per mesi, come inghiottito dal nulla, e poi ricomparso, settimane fa, con lo stesso nickname.

Le domande sulla ricina

Come riportato da La Vita in Diretta, l’utente avrebbe mostrato interesse sulla pericolosità della ricina.

Avrebbe chiesto se l’acquisto di grandi quantità di semi fosse tracciabile e a quale temperatura potesse perdere efficacia.

Inoltre, avrebbe chiesto se in caso di morte, il medico legale avrebbe potuto individuare la sostanza.

Il possibile coinvolgimento dell’FBI

Il caso delle morte avvelenate dalla ricina potrebbe quindi coinvolgere l’FBI.

Infatti i messaggi scoperti sarebbero stati scritti su una piattaforma statunitense.

Per risalire all’IP dell’utente, ci sarebbe bisogno di una collaborazione con l’FBI per poter chiedere i dati necessari.

Come spiegato dalla giornalista Rai Antonella Del Prino, coinvolgere l’agenzia di polizia federale statunitense sarebbe complicato.

Bisognerebbe spiegare all’FBI che potrebbe essere un caso in cui esiste la diffamazione.

Negli Stati Uniti però non esiste il reato di diffamazione, si dovrebbe quindi passare da una rogatoria internazionale che richiede tempi lunghi.

Come rivelato dal magistrato Valerio De Gioia, ospite de La Vita in Diretta, ci vorrebbe una rappresentazione di un’ipotesi di reato concreta: “Nel senso che dobbiamo far capire che questo tipo di ricerca è strettamente collegato al caso”.