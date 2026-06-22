Morte avvelenate a Pietracatella, spunta l'istituto Robert Koch che nel 2018 sventò un attentato con la ricina

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Sono passati sei mesi dalla morte di Antonella e Sara Di Vita, madre e figlia morte a fine dicembre, avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Le indagini proseguono e si avvarranno dell’intervento degli esperti dell’istituto Robert Koch, che al suo interno annovera esperti che nel 2018, a Colonia, riuscirono a sventare un attentato terroristico che puntava a colpire la popolazione proprio attravrso l’uso della ricina.

Esperti dell’istituto Roberto Koch nel giallo di Pietracatella

Come ricordato da Storie Italiane, dal prossimo 29 giugno sarà ufficialmente conferita la nomina all’istituto tedesco Robert Koch, che si occuperà di nuove analisi.

Si tratta di specialisti di altissimo profilo, qualcuno li definisce i massimi esperti della ricina.

A loro sarà richiesto di compiere nuove analisi di vario genere: dai campioni biologici delle vittime alle nuove analisi su Gianni e Alice Di Vita, ossia il marito e l’altra figlia, per capire se ad oggi il loro sistema immunitario abbia sviluppato qualche tipo di reazione, qualche tipo di anticorpo alla ricina.

Dato che servirebbe a stabilire se anche loro abbiano assunto, in dosi minori e non letali, lo stesso veleno.

Sarà chiesto loro di analizzare anche una settantina di alimenti che già da tempo sono stati sequestrati dall’appartamento di Pietracatella.

Infine, dovrebbero partecipare anche a un nuovo sopralluogo con l’obiettivo di trovare tracce di veleno, se sarà possibile, su mobili, superfici, tessuti.

Potrebbero concentrarsi anche su due borracce trovate all’interno della casa: secondo l’inviato di Storie Italiane sembra che al loro interno siano stati ritrovati dei liquidi, ma potrebbero essere semplicemente dei resti d’acqua.

Comunque, è chiaro che se si provasse che fossero di utilizzo esclusivo delle vittime potrebbero dare degli elementi nuovi per le indagini.

L’attentato a Colonia con la ricina

La loro fama è data soprattutto all’attentato – fallito – a Colonia, in Germania, sventato dalla polizia proprio grazie agli esperti dell’istituto.

Era il giugno 2018 quando un tunisino, in contatto con l’Isis, venne arrestato mentre era alle prese con la produzione di una bomba batteriologica rudimentale, creata con oltre 3 mila semi di ricino da cui aveva sintetizzato 84 milligrammi di ricina.

Si tratta di una polverina bianca, ne bastano pochi granelli per uccidere una persona.

L’autopsia e l’analisi delle chat

Entro la fine di giugno arriveranno anche le ultime relazioni sull’autopsia, mese arriverà l’autopsia.

Prosegue in Questura, invece, l’analisi dei cellulari e delle chat, aclune risalirebbero addirittura a 4 anni fa.