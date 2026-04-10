Morte avvelenate con la ricina a Campobasso, l'avvocato del padre lascia l'incarico: "Non posso dire altro"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci sono nuovi sviluppi nelle indagini sulle due donne, madre e figlia, morte dopo Natale a Pietracatella (Campobasso), presumibilmente avvelenate con la ricina. L’avvocato Arturo Messere lascia l’incarico di legale di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Sui motivi della rinuncia, Messere si è limitato a dire: “Rinuncio all’incarico per motivi contingenti”. Nelle scorse ore Di Vita è stato ascoltato dagli investigatori, ha detto di aver risposto a tutte le domande e di avere “la coscienza a posto”.

Morte avvelenate, l’avvocato del padre lascia l’incarico

Rinuncia all’incarico l’avvocato di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella, in provincia di Campobasso, morte dopo Natale 2025 in circostanze ancora misteriose.

Nella mattinata di venerdì 10 aprile l’avvocato Arturo Messere ha comunicato la sua decisione a Di Vita.

ANSA

Sui motivi della rinuncia, Messere si è limitato a dire così all’Ansa: “Rinuncio all’incarico per motivi contingenti, altro non posso dire”.

L’avvocato Arturo Messere assisteva Di Vita come parte offesa nell’inchiesta aperta dalla procura di Larino per duplice omicidio premeditato sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni.

Mamma e figlia sono decedute il 27 e il 28 dicembre scorso a seguito di quella che sembrava essere una presunta intossicazione alimentare, fino a quando è emersa la presenza di tracce di ricina, un potente veleno, nel loro sangue.

Il padre interrogato a Campobasso: “Ho la coscienza a posto”

Nella giornata di mercoledì 8 aprile Gianni Di Vita è stato ascoltato a lungo dagli investigatori alla Questura di Campobasso.

Un lungo interrogatorio durato quasi 10 ore, a cui è seguito quello dell’altra figlia Alice, 19 anni.

“Ho la coscienza a posto“, avrebbe detto l’uomo all’uscita dalla Questura, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

Noto commercialista ed ex sindaco del paese, Di Vita in questi giorni è sempre rimasto in silenzio, preferendo far parlare il suo avvocato.

Morte avvelenate con la ricina, le indagini

Intanto vanno avanti le indagini, gli investigatori della Squadra Mobile stanno cercando di capire come le due vittime abbiano assunto la ricina.

Probabilmente durante i pasti, nei piatti mangiati prima che mamma e figlia si sentissero male la mattina di Natale. Considerando come agisce il veleno, le attenzioni degli inquirenti sono rivolte ai pasti consumati dalla famiglia nelle giornate del 23 e 24 dicembre.

Indagini non semplici, anche perché è impossibile analizzare i resti dei cibi mangiati, finiti da tempo in discarica.

In questa fase gli investigatori stanno ascoltando familiari, amici e conoscenti: circa una trentina le persone sentite finora.

Una svolta nell’indagine potrebbe arrivare dall’attesa relazione dal Centro Antiveleni di Pavia allegata agli esiti delle autopsie.