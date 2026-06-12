Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, amica denunciata per favoreggiamento: avrebbe negato le liti

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Un’amica intima della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell’ambito delle indagini su madre e figlia di Pietracatella morte a seguito di un avvelenamento da ricina. La donna, secondo gli inquirenti, avrebbe ostacolato le indagini negando tensioni interne alla famiglia delle due vittime. Tensioni che, invece, sarebbero presenti nei riscontri oggettivi che gli investigatori hanno trovato all’interno dei dispositivi sequestrati nell’abitazione in cui si è consumata la tragedia.

Denunciata un’amica dei Di Vita

La notizia arriva dall’Ansa. Un’amica di famiglia dei Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento: secondo gli investigatori avrebbe ostacolato le indagini relative alla morte di Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, rispettivamente di 50 e 15 anni, per un presunto avvelenamento da ricina.

Gli inquirenti la accusano di aver mentito sulle tensioni interne alla famiglia, dissapori che la donna avrebbe sempre negato in ogni colloquio presso la Questura.

ANSA

A smentire le sue affermazioni, infatti, ci sarebbero i riscontri oggettivi arrivati dai dispositivi sequestrati dall’abitazione di Pietracatella, dove le vittime vivevano insieme a Gianni Di Vita e alla figlia maggiore Alice.

Altre persone, inoltre, avrebbero mentito sulle tensioni di famiglia dimostrandosi poco propense a collaborare per tracciare le dinamiche tra le vittime e i loro parenti.

Antonella Di Ielsi si confidò su presunte liti in famiglia

Nell’ultima ora, venerdì 12 giugno un inviato di Dentro La Notizia ha riferito che la donna denunciata sarebbe stata un’amica di Antonella Di Ielsi.

Con questa persona, la 50enne si sarebbe confidata su presunte liti di famiglia, ma per il momento non è dato sapere di quale natura fossero quelle tensioni.

Morte avvelenate con la ricina, i sospetti su quattro persone

Il cerchio, intanto, si è stretto intorno a quattro persone vicine alle vittime. Secondo l’inviato di Dentro la Notizia, presto potrebbe abbattersi “il muro di omertà“, e secondo Il Messaggero il numero dei sospettati potrebbe ulteriormente ridursi.

Tra circa venti giorni arriveranno i risultati dell’autopsia sul corpo di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, che offriranno un quadro ancora più definito sulle circostanze che hanno portato madre e figlia alla morte.