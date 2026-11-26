Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Colpo di scena inatteso nelle indagini sulle due donne morte con la ricina a Pietracatella. Antonello Di Vita, zio e cognato delle vittime, è stato convocato in Procura per essere ascoltato come persona informata sui fatti. Il fratello di Gianni Di Vita era stato interrogato meno di una settimana fa in Questura. Il colloquio con la polizia era durato circa 13 ore, il più lungo dall’inizio delle indagini sul caso di Pietracatella.

Giallo della ricina a Pietracatella, Antonello Di Vita in Procura

Antonello Di Vita, come riportato dall’ANSA e da diverse trasmissioni che seguono i casi di cronaca nera come quello della ricina, è entrato nella Procura di Larino poco dopo l’ora di pranzo. Il fratello di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte per avvelenamento da ricina, è stato interrogato come testimone alla presenza della procuratrice Elvira Antonelli e dal capo della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano.

Antonello Di Vita vive a Torino, dove da qualche tempo si è trasferita anche l’altra figlia di Gianni, Alice Di Vita, iscritta all’università nel capoluogo piemontese.

ANSA

Ricina, venerdì scorso il primo interrogatorio di Antonello Di Vita

Chi segue la vicenda dell’avvelenamento da ricina di Pietracatella ha parlato di “colpo di scena” perché Antonello Di Vita è stato interrogato meno di una settimana fa in Questura. Una testimonianza fiume, iniziata alle 9 del mattino e terminata solo alle 22 di venerdì 20 novembre.

Era stato lo stesso fratello di Gianni Di Vita a spiegare ai giornalisti presenti che il colloquio era durato così tanto “perché li ho tenuti io”. Poco dopo l’interrogatorio, anche in quel caso in qualità di persona informata sui fatti, Antonello Di Vita aveva detto di aver rimesso in ordine e sviscerato i fatti e di aver “smarcato” alcuni dubbi degli inquirenti. A

ntonello Di Vita aveva aggiunto di non aver sospetti su qualcuno e di essere “assolutamente tranquillo” riguardo la posizione del fratello Gianni: “Abbiamo ricostruito i fatti da casa all’ospedale”.

Pietracatella, attesa per l’esito degli esami sui reperti

Nel frattempo, si attendono ancora gli esiti dell’esame condotto dai tecnici dell’istituto Robert Koch di Berlino sui cinque reperti sequestrati nella casa dei Di Vita a Pietracatella.

Secondo gli inquirenti, i risultati potrebbero arrivare nel giro di pochi giorni e probabilmente entro la fine della prossima settimana. A pochi giorni dalla deposizione in Questura a Campobasso, ai microfoni di Dentro la Notizia Antonello Di Vita ha dichiarato di aver visto “cose brutte”, sottolineando che a spaventarlo maggiormente sono “le bugie raccontate da tante persone”.

Senza specificare a chi si riferisse, ha poi chiuso il colloquio con un secco: “Adesso basta”.