Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, appello di Gianni Di Vita in tv: "Vogliamo vivere in pace"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gianni Di Vita rompe il silenzio sul caso della ricina a Pietracatella: “Vorremmo solo vivere in pace”. L’uomo non è indagato, mentre proseguono gli approfondimenti sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara. Sotto esame anche le flebo praticate in casa dopo le dimissioni ospedaliere e il possibile avvelenamento in due fasi.

Pietracatella, parla Gianni Di Vita

Il caso dell’avvelenamento da ricina che ha provocato la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita continua a scuotere tutta Italia.

Mentre la Procura di Larino prosegue le indagini per duplice omicidio, nelle ultime ore è tornato al centro dell’attenzione Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, intercettato dalle telecamere della trasmissione televisiva “Dentro la Notizia”.

ANSA

Visibilmente provato, l’ex sindaco di Pietracatella ha evitato di entrare nel merito dell’inchiesta, affermando di non aver dichiarazioni da fare, aggiungendo poi poche parole di sfogo: “Vorremmo solo vivere in pace”.

Il peso psicologico della vicenda

Durante la trasmissione televisiva, la psicologa Stefania Andreoli ha sottolineato quanto possa essere devastante vivere sotto pressione mediatica mentre si affronta un lutto così traumatico.

Secondo l’esperta, l’attenzione pubblica e investigativa può trasformarsi in una condizione “estremamente difficile da sostenere”, soprattutto quando sospetti e insinuazioni si diffondono rapidamente.

Le parole di Gianni Di Vita, in questo senso, rifletterebbero proprio questa situazione: da una parte il dolore per la perdita della moglie e della figlia, dall’altra il peso di un’inchiesta che continua ad alimentare dubbi e interrogativi.

Il mistero delle flebo praticate in casa

Tra gli ultimi aspetti dell’inchiesta che sono emersi c’è la questione delle flebo somministrate a casa ad Antonella e Sara dopo il primo ricovero ospedaliero. Secondo quanto evidenziato dalle ricostruzioni investigative, le due donne erano tornate a casa il 26 dicembre dopo un iniziale miglioramento e in condizioni di forte disidratazione.

Un amico di famiglia con competenze sanitarie sarebbe stato chiamato per praticare infusioni reidratanti. Tuttavia, secondo quanto trapelato, il pronto soccorso avrebbe consigliato soltanto una forte idratazione orale e una dieta leggera, senza prescrivere flebo endovenose.

Gli investigatori stanno verificando se proprio in quella fase possa essere avvenuta una seconda esposizione alla ricina. La Procura non esclude infatti l’ipotesi di un avvelenamento avvenuto in due momenti distinti: il primo durante la cena del 23 dicembre e il secondo dopo il rientro a casa delle due vittime. Le condizioni cliniche di Antonella e Sara peggiorarono rapidamente subito dopo quelle infusioni domestiche.