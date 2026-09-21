Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, chi avrebbe usato il veleno era nella casa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo mesi di indagini, sembra forse essere arrivata la svolta sul giallo di Pietracatella, il piccolo paese molisano dove lo scorso Natale sono morte avvelenate con la ricina Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita. Secondo fonti vicine all’inchiesta, sarebbero emersi “elementi certi” a sostegno della pista del duplice omicidio premeditato. Tra questi le tracce del veleno trovate in alcuni dei reperti prelevati dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino nell’abitazione della famiglia. Secondo gli inquirenti chi ha maneggiato la ricina si trovava in casa.

Morte avvelenate con la ricina, “elementi certi” sull’omicidio

Non ci sono ancora indagati per la morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina lo scorso Natale a Pietracatella, ma la svolta sul caso appare imminente.

Mentre vanno avanti le indagini coordinate dalla procura di Larino, secondo fonti vicine all’inchiesta citate da Ansa negli ultimi giorni sarebbero emersi “elementi certi” a sostegno dell’ipotesi dell’omicidio premeditato.

ANSA

Un delitto quasi perfetto, ancora senza soluzione a distanza di nove mesi. Quasi perfetto perché la svolta potrebbe arrivare a breve da Berlino, dall’attesa relazione degli esperti del Robert Koch Institut.

Pietracatella, chi avrebbe usato il veleno era in casa

Secondo quanto riporta Il Messaggero, gli specialisti tedeschi avrebbero trovato tracce della ricina su alcuni dei 131 reperti – tra alimenti, oggetti e vestiti – prelevati nell’abitazione dove madre e figlia avvelenate vivevano col padre Gianni Di Vita e l’altra figlia Alice.

Gli esperti avrebbero trovato anche il cosiddetto “vettore” attraverso cui le due vittime hanno assunto il potente veleno.

Questo significa che chi ha maneggiato la ricina, probabilmente mettendola nel cibo o in una bevanda, era in casa.

E secondo gli inquirenti lo avrebbe fatto intenzionalmente, tant’è che la procura indaga per duplice omicidio premeditato, al momento ancora contro ignoti.

Manca però ancora un passaggio fondamentale, il deposito in procura della relazione finale degli esperti tedeschi.

Cosa dice il direttore del Centro antiveleni di Pavia

Sul caso è intervenuto nelle ultime anche Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni “Maugeri” di Pavia, dove a marzo era stata individuata la ricina come causa della morte delle due donne.

“Le uniche certezze che abbiamo sono quelle sulla ricina”, ha detto all’Ansa. “Sulla base di queste non sono in grado di dire se l’esposizione sia stata accidentale o volontaria. Se non si trova nessun’altra spiegazione, rimane anche la possibilità che sia stato un incidente”.

“Non siamo investigatori, facciamo i medici. Non sappiamo cosa abbiano in mano gli inquirenti”, ha precisato

Sulla via di assunzione del veleno, Locatelli ha escluso iniezione e inalazione: “Per me rimane solo l’ingestione“.