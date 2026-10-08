Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, circolano le voci sui tradimenti di Gianni Di Vita

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Sul caso delle morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella stanno circolando voci di presunti tradimenti da parte del marito Gianni Di Vita alla moglie Antonella Di Ielsi, deceduta insieme alla figlia quindicenne Sara a causa del veleno. Il padre di Antonella ha detto: “Doveva cantargliele da parecchi anni a lui”.

Le voci sui tradimenti

Intervistato da La vita in diretta, Salvatore Di Ielsi, padre di Antonella Di Ielsi e nonno di Sara Di Vita, si è chiesto riguardo alla morte delle due donne: “Perché è successo? Magari per una schifezza. Per una donna si deve arrivare a questo?”.

L’uomo ha lasciato intendere di problemi tra Gianni Di Vita e Antonella. “La moglie – ha detto – avrebbe dovuto cantargliele, per quello che ho saputo io, da parecchi anni a lui”.

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“Io da principio mi facevo un pensiero – ha concluso -. Non è possibile che abbia fatto tutto da solo, sapendo quello che c’era intorno, però è stato coinvolto perché io a lui l’ho chiamato il ‘bravo fesso‘, cioè è bravo ma è pure fesso. Poi, voi lo sapete, siamo uomini”.

Il matrimonio tra Antonella e Gianni Di Vita

Al Corriere della Sera Salvatore Di Ielsi ha ricordato che la figlia era una donna “tenace, stava sui libri e contemporaneamente lavorava. Ma se non ha finito gli studi è perché forse era indispensabile qui nel forno”.

Parlando del matrimonio di Antonella con Gianni Di Vita ha spiegato di npn sapere nulla “di quelle difficoltà tra loro, quelle di cui si parla adesso. Ho un grande rimpianto: se mia moglie fosse stata in vita, Antonella avrebbe potuto confidarsi con lei. Sono cose da donne e magari con il padre si vergognava, era già adulta”.

Secondo l’uomo le incomprensioni si trascinavano da tempo: “da parecchi anni. Magari Antonella avrebbe dovuto cantargliele prima, a Gianni”.

Il rapporto con Gianni dopo la morte della figlia

Salvatore ha comunque affermato di aver mantenuto un buon rapporto con il genero e di avergli anche chiesto se era stato lui ad avvelenare Antonella e Sara e Gianni Di Vita ha negato.

“Gli credo, certo: non incolpo nessuno – ha dettoDi Ielsi – però la situazione è quella che è, e nemmeno escludo nulla”.

“Chi lo sa chi ci sta in mezzo. Una disonesta, un disonesto“, ha concluso.

Disposta l’ispezione informatica

Intanto la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, ha disposto l’ispezione informativa, ovvero delle perquisizioni all’interno dell’istituto agrario di Riccia nell’ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella.

I poliziotti dovranno controllare tutti i dispositivi elettronici presenti nella scuola, oltre 70, con lo scopo di verificare se da qualcuno di quei computer siano state effettuate ricerche sulla ricina.

Gli investigatori vogliono scoprire la provenienza del veleno utilizzato per uccidere Sara e sua mamma Antonella, l’eventuale acquisto sul web, la ricerca delle modalità per la preparazione e la somministrazione.

Le perquisizioni sono state disposte alla scuola di Riccia perché proprio questa è frequentata da persone che hanno avuto rapporti con le vittime. Nelle settimane passate diverse volte in Questura a Campobasso è stato sentito il tecnico di laboratorio dell’istituto che è anche marito dell’insegnante di matematica amica da tempo di Gianni Di Vita.

La donna insegna in un’altra scuola della provincia di Campobasso e oltre ad essere stata sentita più volte dalla polizia, ad agosto è stata anche messa a confronto con lo stesso Di Vita, ex sindaco di Pietracatella, padre e marito delle due vittime.

Di Pietro sul caso di Pietracatella

Del casi di Pietracatella ha parlato anche l’ex magistrato Antonio Di Pietro, il quale ritiene che “fare supposizioni in assenza di prove, di esiti processuali, è inutile; è anzitempo dire che è stato un omicidio volontario”.

“Certo, sono brutale, mi dispiace non rincorrere la vulgata comune”, ha affermato.

L’ex magistrato ha quindi invitato alla prudenza: “Abbiamo un’evidenza scientifica: un’intossicazione da ricina, ma provare che si tratti di omicidio è come attraversare lo stretto di Messina sul ponte ancora da fare”.