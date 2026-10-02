Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, cognata di Antonella esclude l'incidente: "Fiducia in Gianni"
Sul caso delle donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella è intervenuta la cognata di una delle due vittime, che ha escluso l'incidente
Il caso delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella non è stato ancora risolto. La cognata di Antonella Di Ielsi, deceduta con la figlia 15enne Sara Di Vita dopo aver accusato malori, non crede all’ipotesi dell’incidente: “Non è possibile. Abbiamo fiducia negli inquirenti e attendiamo”. La donna ha anche ribadito la fiducia in Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime.
- Le dichiarazioni della cognata di Antonella Di Ielsi
- Le indagini sul caso delle morte avvelenate con la ricina a Pietracatella
- Il retroscena sull'audizione
Le dichiarazioni della cognata di Antonella Di Ielsi
Giovanna Campolieti, cognata di Antonella Di Ielsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg1: “Non è possibile che sia stato un incidente. Attendiamo. Abbiamo fiducia negli inquirenti e aspettiamo quello che ci dicono”.
“Abbiamo fiducia in Gianni“, ha poi aggiunto, riferendosi a Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime di Pietracatella, morte avvelenate con la ricina.
La cognata di Antonella Di Ielsi ha raccontato che, inizialmente, i malori accusati erano stati ricondotti “alle cozze”.
La chiosa finale della donna: “Ci sarà la verità. Per loro che non ci sono più, non per noi”.
Le indagini sul caso delle morte avvelenate con la ricina a Pietracatella
Sul caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, è stato aperto contro ignoti un procedimento per duplice omicidio volontario aggravato dall’uso del veleno.
Nei giorni scorsi, Gianni Di Vita è entrato e uscito dalla Questura di Campobasso per tre volte nell’arco di poche ore, ma il marito e padre delle due vittime non risulta indagato.
La pista sulla quale si stanno concentrando gli investigatori, come si legge sulle colonne di Primo Piano, resterebbe quella familiare-passionale.
Il retroscena sull’audizione
Lo stesso quotidiano di Campobasso ha riferito che nel pomeriggio di giovedì 1° ottobre sarebbe stato ascoltato un amico della famiglia Di Vita o, comunque, di persone a essa molto vicine.
Fonti qualificate avrebbero definito la deposizione “interessante e significativa“.
La persona ascoltata è stata fatta entrare e uscire dalla Questura da un ingresso secondario, lontano dalla zona in cui di consueto si riuniscono i cronisti a caccia di scoop sul caso di Pietracatella.
Nulla è trapelato sulle domande degli investigatori e sul contenuto della deposizione.