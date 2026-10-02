Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, cognata di Antonella esclude l'incidente: "Fiducia in Gianni"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella non è stato ancora risolto. La cognata di Antonella Di Ielsi, deceduta con la figlia 15enne Sara Di Vita dopo aver accusato malori, non crede all’ipotesi dell’incidente: “Non è possibile. Abbiamo fiducia negli inquirenti e attendiamo”. La donna ha anche ribadito la fiducia in Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime.

Le dichiarazioni della cognata di Antonella Di Ielsi

Giovanna Campolieti, cognata di Antonella Di Ielsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg1: “Non è possibile che sia stato un incidente. Attendiamo. Abbiamo fiducia negli inquirenti e aspettiamo quello che ci dicono”.

“Abbiamo fiducia in Gianni“, ha poi aggiunto, riferendosi a Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime di Pietracatella, morte avvelenate con la ricina.

La cognata di Antonella Di Ielsi ha raccontato che, inizialmente, i malori accusati erano stati ricondotti “alle cozze”.

La chiosa finale della donna: “Ci sarà la verità. Per loro che non ci sono più, non per noi”.

Le indagini sul caso delle morte avvelenate con la ricina a Pietracatella

Sul caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, è stato aperto contro ignoti un procedimento per duplice omicidio volontario aggravato dall’uso del veleno.

Nei giorni scorsi, Gianni Di Vita è entrato e uscito dalla Questura di Campobasso per tre volte nell’arco di poche ore, ma il marito e padre delle due vittime non risulta indagato.

La pista sulla quale si stanno concentrando gli investigatori, come si legge sulle colonne di Primo Piano, resterebbe quella familiare-passionale.

Il retroscena sull’audizione

Lo stesso quotidiano di Campobasso ha riferito che nel pomeriggio di giovedì 1° ottobre sarebbe stato ascoltato un amico della famiglia Di Vita o, comunque, di persone a essa molto vicine.

Fonti qualificate avrebbero definito la deposizione “interessante e significativa“.

La persona ascoltata è stata fatta entrare e uscire dalla Questura da un ingresso secondario, lontano dalla zona in cui di consueto si riuniscono i cronisti a caccia di scoop sul caso di Pietracatella.

Nulla è trapelato sulle domande degli investigatori e sul contenuto della deposizione.