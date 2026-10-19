Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, dal Koch Institute sarebbero arrivati dei primi riscontri

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I primi riscontri dai laboratori del Robert Koch Institut sul giallo della ricina, anche se soltanto parziali, sarebbero arrivati sul tavolo della Questura di Campobasso, che indaga sulla tragedia di Pietracatella coordinata dalla Procura di Larino. È quanto riportato da Primo Piano Molise sugli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile di Marco Graziano negli ultimi giorni. Come stabilito sin dall’inizio dell’incarico, quindi, gli esperti tedeschi avrebbero fornito i primi elementi che gli inquirenti ritengono necessari per accelerare le indagini. Il quadro completo potrebbe essere pronto entro la fine del 2026.

I primi riscontri dal Robert Koch Institut

Come riportato all’edizione di Primo Piano del Molise, tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso, gli inquirenti agli ordini di Marco Graziano hanno continuato a condurre accertamenti su vari elementi a loro disposizione sul giallo della ricina.

Tra il materiale a disposizione degli agenti ci sarebbero stati i primi riscontri da Berlino, dove ha sede il Robert Koch Institut incaricato di eseguire gli approfondimenti tossicologici e scientifici sulla morte di Antonella Di Ielsi (50 anni) e della figlia Sara Di Vita (15).

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Un incarico, questo, che prevedeva una trasmissione anche solo parziale dei risultati, nell’attesa dell’esito finale. Secondo indiscrezioni riportate da Primo Piano da fonti indipendenti, questi primi elementi arrivati in Questura avrebbero già offerto alcuni dei riscontri richiesti dalla Procura di Larino, guidata dal pm Elvira Antonelli titolare dell’inchiesta.

Sul tipo di riscontri ottenuti vige il massimo riserbo. È dato sapere, tuttavia, che grazie ai nuovi dati arrivati dalla Germania gli inquirenti sarebbero in grado di compiere ulteriori passi avanti nelle indagini.

Il punto sulle indagini sul giallo di Pietracatella

Dopo le quattro ispezioni presso altrettanti plessi scolastici, nel corso delle quali è stato isolato materiale interessante tra gli indirizzi IP dei computer dell’Istituto Agrario di Riccia (Campobasso), la settimana potrebbe trascorrere all’insegna di nuovi rilievi.

Anche su questo aspetto il pm Elvira Antonelli e il capo della Mobile Graziano procedono nel massimo riserbo. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire definitivamente il percorso della ricina dalla sua fonte all’avvelenamento di Antonella e della figlia Sara, ma anche per stabilire il movente e i responsabili della tragedia.

La confessione di Gianni Di Vita sul tradimento

Domenica 18 ottobre il Corriere della Sera ha rivelato che Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, incalzato dal pm Antonelli ha ammesso di aver tradito la moglie. La confessione – si legge – è arrivata a seguito di una domanda netta.

La donna con cui avrebbe tradito Antonella sarebbe la moglie di un uomo già interrogato più volte. Una verità, questa, che rafforza l’ipotesi della pista sentimentale, che gli inquirenti non hanno ancora escluso.