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Tra i 21 computer sotto la lente degli investigatori che indagano sul giallo di Pietracatella, gli inquirenti al lavoro sugli apparecchi informatici del Liceo Galileo Galilei di Riccia (Campobasso) avrebbero già trovato indirizzi IP interessanti. La Procura di Larino, titolare dell’inchiesta sul mistero della ricina, vuole risalire a possibili ricerche sul veleno comparse su un thread di Reddit, quando un visitatore nascosto dietro un nickname chiese informazioni sulla tossina letale con il pretesto della scrittura di un libro.

Gli indirizzi IP “interessanti”

Sicuramente dell’utente che postò su Reddit alcune domande sulla ricina è stato conservato l’indirizzo IP. E proprio da ciò deriva l’ipotesi su quanto rinvenuto dagli inquirenti tra i 21 computer analizzati presso il Liceo Galileo Galilei di Riccia (Campobasso), uno dei quattro plessi di cui la Procura ha chiesto un’ispezione.

Tra questi sarebbero stati trovati indirizzi IP giudicati interessanti da chi indaga. L’ispezione si è tenuta mercoledì 14 ottobre, con gli agenti della Squadra Mobile e dello Sco impegnati per cinque ore, una delle quali dedicata interamente al materiale informatico.

Nello stesso liceo insegna Monia, amica di Gianni Di Vita, docente di matematica. Nella giornata di mercoledì, tuttavia, la donna era assente.

Gli inquirenti cercano il match tra quanto comparso su una discussione di Reddit e le attività informatiche della scuola, per capire se si trovano compatibilità tra gli indirizzi IP dell’utente nascosto da un nickname e quelli dell’Istituto.

I post sulla ricina pubblicati su Reddit

A luglio 2025 qualcuno aprì un thread dal titolo: “Quali sono alcuni veleni a rapida azione?”, poi domandò: “Sto scrivendo una storia (…) e ho bisogno di far morire un personaggio con un veleno che deve essere consumato o iniettato“. Quindi l’utente chiese a proposito di veleni “difficili da rintracciare o, quando fanno una tossicologia, mostrano che sono stati avvelenati, ma è difficile sapere con cosa sono stati avvelenati”.

E ancora: “La gente dovrebbe sospettare che la sua morte sia stata un incidente“. Qualcuno, quindi, rispose: “Una condanna a morte difficile da rilevare è la ricina (…) l’insorgenza dei sintomi è più lenta (…) in genere entro 36-72 ore“.

Le ricerche di agosto 2025

Ad agosto 2025, dunque pochi mesi prima della tragedia di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, un utente tornò sull’argomento con una domanda: “Esiste un qualcosa che agisca sul sistema nervoso centrale in modo da impedire anche un solo grido?”, e ancora: “Se il mio personaggio usasse per uccidere i semi di ricino schiacciati?”.

Poi un altro messaggio: “Sto cercando di capire se la vittima finirebbe il pasto o sputerebbe tutto dal primo boccone dal sapore troppo amaro”, continuò, rimanendo nel contesto dell’ispirazione di un romanzo. Ma non è finita. Poco dopo scrisse: “L’acquisto di grandi quantità di semi di ricino online è tracciato?”.

I messaggi dopo la morte di madre e figlia

Secondo gli inquirenti, nei giorni in cui si consumò la tragedia di Pietracatella – a ridosso delle festività di Natale – non comparvero nuovi messaggi. L’utente, però, riprese a fare domande il 5 gennaio 2026, quando Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita erano già morte.

“Le tossine per quanto restano nei corpi?”, e ancora: “L’autopsia è sempre obbligatoria?“.