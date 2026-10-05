Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, dopo il Robert Koch potrebbe essere coinvolto l'FBI

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Dopo le indiscrezioni su un indirizzo IP che sarebbe stato individuato negli Stati Uniti e ricondotto a Pietracatella, si ipotizza che all’FBI possa essere chiesto supporto per recuperare informazioni sull’account che l’ha utilizzato. Per il momento la procuratrice Antonelli, che sta investigando sul caso delle morte avvelenate con la ricina, frena: “Non ci sono risposte di nessun genere sulla ricina”.

L’FBI e l’indirizzo IP

Indiscrezioni hanno parlato di un indirizzo IP che sarebbe stato individuato negli Usa e ricondotto a Pietracatella. Qualcuno si sarebbe rivolto a Reddit per prendere informazioni su come realizzare il veleno della ricina.

Sulla piattaforma il post può restare online per mesi o per anni, ma l’indirizzo IP dal quale è stato pubblicato, invece, viene cancellato automaticamente dopo cento giorni.

ANSA

C’è però una eccezione che riguarda l’IP usato al momento della creazione dell’account.

Nelle linee guida ufficiali di Reddit si legge che la piattaforma americana mette a disposizione delle forze dell’ordine gli IP collegato all’account in fase di registrazione.

Se l’indiscrezione fosse confermata, gli investigatori potrebbero chiedere supporto all’FBI per scoprire i dati relativi all’IP sotto osservazione.

La smentita dei pm

La ricostruzione secondo cui negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l’indirizzo IP di un computer dal quale, prima delle morti di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, sarebbe partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere, non ha però trovato conferma tra gli inquirenti.

La procuratrice della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli, ha anzi smentito di avere notizie sull’individuazione del computer e dell’IP; altrettanto ha fatto il capo della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano.

Antonelli, parlando con i giornalisti, ha poi riassunto: “Non ci sono risposte di nessun genere sulla ricina”, facendo riferimento sia al fronte delle ricerche informatiche che agli accertamenti scientifici in corso a Berlino.

Gianni Di Vita dopo le perquisizioni

Intanto sono avvenute delle perquisizioni nello studio di Gianni Di Vita, il marito e padre delle vittime.

All’uomo sarebbe stato sequestrato anche un libro ma, alla domanda di un giornalista di Dentro la notizia su cosa c’entri un libro con il caso, Gianni Di Vita ha risposto: “Nulla. Quel libro mi è stato prestato perché ho tempo per leggere purtroppo”.

Il giornalista ha incalzato: “Quindi è suo quel libro?”.

Il padre e marito delle due vittime ha risposto: “se mi è stato prestato non è mio“.

Di Vita, all’insistenza dei giornalisti, ha ripetuto di non voler parlare, di essere a disposizione delle forze dell’ordine e che i media stanno esagerando nel pretendere risposte a domande che non hanno ancora risposte.