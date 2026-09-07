Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, dubbi del papà di Antonella Di Ielsi sul genero Gianni Di Vita

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Salvatore Di Ielsi continua a nutrire dubbi su Gianni Di Vita, marito della figlia Antonella Di Ielsi e papà della nipote Sara, morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Il papà della donna, nonostante i colloqui col genero, non riesce né a credere né a puntare il dito contro l’ex sindaco. I dubbi sono ancora tanti, i punti interrogativi irrisolti non aiutano. Ma nelle prossime ore potrebbero arrivare novità da Berlino, dal Robert Koch Institut, con relazioni pronte ad aggiungere nuovo elementi al quadro investigativo.

I dubbi del papà di Antonella su Gianni Di Vita

Intervistato dall’inviata di 1mattina News Antonia Varini, Salvatore Di Ielsi non è riuscito a dare un pensiero certo sul genero Gianni Di Vita.

L’uomo ha ammesso di aver parlato più volte col marito della figlia, ma di non essere riuscito a decifrare fino in fondo la posizione dell’ex sindaco di Pietracatella.

ANSA

All’inviata della trasmissione della Rai ha ammesso di aver chiesto a Gianni se fosse coinvolto nella vi cenda, ricevendo risposta negativa. Ma quando Varini gli ha chiesto se credesse o meno alla versione del genero ha sottolineato: “Non ci credo e neanche lo posso affermare“.

L’eventuale colpevole, ha detto Di Ielsi, dovrà “scontare in base alle leggi e senza trucchi” ciò che sarà deciso.

Dal divorzio alle discussioni con l’altra donna

Sul giallo di Pietracatella ci sono altri due misteri irrisolti. Il primo è quello sul presunto divorzio che Antonella Di Ielsi avrebbe voluto ottenere da Gianni Di Vita.

Sulla questione, Salvatore Di Ielsi è stato chiaro: “Non me ne ha parlato mai, ma in base a come si dice era da tempo che ne parlava e ci pensava”.

L’altro dubbio è inerente a un presunto litigio tra Antonella e un’altra donna sentita spesso dagli inquirenti. Di Ielsi a 1mattina News è stato chiaro: “Non è vero”.

Attesa su relazioni e novità dalla Germania

Intanto cresce l’attesa per l’esito degli accertamenti affidati al Robert Koch Institut di Berlino. Nelle prossime ore, al più tardi nei prossimi giorni, arriveranno infatti sul tavolo della procuratrice di Larino Elvira Antonelli le relazioni necessarie ad aggiungere nuovi elementi all’indagine.

Alcuni aspetti sono già trapelati, come l’assenza di anticorpi alla ricina su Gianni e la figlia Alice, altri devono ancora emergere con chiarezza.

Qualsiasi cosa emergerà, riferisce il quotidiano Primo Piano, sarà confrontato con quanto raccolto nei mesi di indagine e accertamenti, dai risultati delle autopsie alle analisi tossicologiche fino ai reperti sequestrati e le dichiarazioni acquisite.

La settimana che verrà, infatti, potrebbe segnare un passaggio importante seppur non conclusivo. Da Berlino potrebbero arrivare elementi importanti per capire se quello finora tracciato è il cammino giusto per poter poi proseguire con un supplemento d’indagine volta a passare dall’inchiesta contro ignoti ad accuse più specifiche.