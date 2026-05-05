Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, fari sulla rete wifi di casa: quanti sarebbero i sospettati

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Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita si starebbero concentrando su quattro o cinque persone. Nei giorni scorsi la polizia ha prelevato dall’abitazione delle vittime diversi dispositivi, tra cui anche due router wifi, che potrebbero aiutare a capire chi fosse presente nella casa dei Di Vita nei giorni dell’avvelenamento.

I nuovi progressi delle indagini sul caso di Pietracatella

La teoria più accreditata dalla procura di Larino per spiegare la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Iesi e della figlia Sara Di Vita, al momento, sosterrebbe che l’intossicazione sia stata causata da una polvere ricavata dai semi di ricino, che è inodore e insapore.

L’avvelenamento sarebbe avvenuto tra il 24 e il 26 dicembre 2025, attraverso alcune delle pietanze mangiate dalla famiglia nei giorni attorno a Natale.

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Secondo quanto riporta la rete locale Telemolise, che cita fonti qualificate, la polizia avrebbe ristretto il numero delle possibili persone coinvolte a quattro o cinque.

Il sequestro dei dispositivi e le indagini sulla rete wifi

Le forze dell’ordine starebbero ora cercando i possibili moventi per l’avvelenamento. Per questo hanno sequestrato diversi dispositivi elettronici dalla casa della famiglia, oltre a quello dell’altra figlia, Alice Di Vita, non intossicata perché non presente in casa durante le festività di Natale.

Sia la Alice Di Vita, sia il padre Giovanni, che in quei giorni si era sentito male ma le cui condizioni erano migliorate in fretta, sono parte offesa.

Oltre a cellulari e tablet, la polizia ha sequestrato dalla casa due router wifi. Questi potrebbero aiutare a capire chi abbia fatto visita alla famiglia nei giorni delle festività natalizie, per restringere ulteriormente il campo delle indagini.

Il parere del medico legale

Il medico legale Massimiliano Guerriero, che lavora all’ospedale Cardarelli di Campobasso e che spesso fa da consulente alle procure della zona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso di Pietracatella alla rete locale Telemolise.

“La ricina è una sostanza molto rara, difficile da trovare. A meno che non ci sia un utilizzo della ricina legato alle tradizioni locali, è difficile ipotizzare un’esposizione accidentale” ha spiegato il medico.

Le due vittime erano inoltre persone sane, non fragili, e quindi l’esposizione deve essere stata significativa. Guerriero h difeso anche i colleghi del Cardarelli che per primi hanno soccorso le due vittime, che al momento sono indagati.

“I sintomi della ricina sono aspecifici che sono evoluti in poche ore in uno scompenso multi-organo che ha causato la morte” ha spiegato il medico.