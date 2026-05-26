Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, fari sulla torta di Isuccia: è la zia 90enne di Gianni Di Vita

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Le indagini su madre e figlia morte avvelenate a Pietracatella proseguono senza sosta. La polizia sta scandagliando tutti i pasti consumati nei giorni prima di Natale dalla famiglia, e ha convocato in questura anche Isuccia, la zia 90enne di Gianni Di Vita che ha preparato una torta mangiata la sera della Vigilia di Natale. La donna è rimasta in Questura per circa un’ora e mezza.

Donne avvelenate con la ricina, rimandato il deposito delle autopsie

L’indagine non è limitata solo al nucleo familiare di Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, madre e figlia morte per avvelenamento da ricina. Gli inquirenti, come riportato da alcuni media, avrebbero ascoltato una donna che potrebbe essere la “mente” del duplice omicidio.

Il deposito dell’esito delle autopsie, inizialmente previsto per la fine di maggio, è stato spostato di un mese.

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Perché è stata interrogata Isuccia, la zia di Gianni Di Vita

Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno analizzando i dispositivi informatici usati dalle due vittime e quelli in uso agli altri componenti del nucleo familiare. L’attenzione della polizia rimane concentrata sul pasto consumato la sera del 23 dicembre, l’unico che vedeva insieme le due vittime e Gianni Di Vita, che aveva poi accusato un malore.

Ma per non escludere alcun elemento gli accertamenti sono stati ampliati anche alla cena della Vigilia di Natale, durante la quale è stata mangiata la torta preparata dall’anziana zia di Gianni Di Vita, Isuccia.

Concluso l’interrogatorio, la donna ha lasciato la Questura da un’uscita secondaria per non incrociare nuovamente i giornalisti presenti all’ingresso.

Donne avvelenate a Pietracatella, la posizione dei medici

Gli accertamenti in corso, sia sui corpi delle vittime che sui dispositivi elettronici, potrebbero fornire una pista concreta agli inquirenti. Tuttavia, gli esami stanno procedendo a rilento.

Per esempio, la Procura di Campobasso ha disposto approfondimenti irripetibili aggiuntivi nel tentativo di chiarire le caratteristiche della ricina risultata fatale, definendone la tossicità e quanto abbiano influito nel decesso di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita.

Questi accertamenti saranno cruciali per valutare la posizione dei cinque medici dell’ospedale di Campobasso attualmente indagati. Come riportato da Repubblica, gli inquirenti stanno cercando di capire se la patologia da avvelenamento era riconoscibile dai medici che hanno avuto in cura le due donne e se i protocolli adottati sono stati corretti.