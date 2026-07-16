Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, Gianni Di Vita non vuole parlare: il silenzio della famiglia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Continua a esserci massima riservatezza sul caso di Pietracatella. I familiari delle vittime, Sara Di Vita e Antonella Di Iesi, non hanno risposto alle domande dei giornalisti. Nel frattempo le indagini proseguono anche con l’aiuto della polizia tedesca, che ha mandato alcuni agenti in Molise per 48 ore. Insieme alla procura di Larino, hanno preparato il prossimo sopralluogo a casa Di Vita, che si terrà alla fine di luglio.

Il silenzio attorno al caso di Pietracatella

Né Gianni Di Vita né la zia di Antonella Di Iesi hanno risposto alle domande dei giornalisti sul caso di Pietracatella, le cui indagini vanno avanti da sei mesi.

Al momento ci sarebbero alcuni sospettati, tra cui una persona che non è legata in nessun modo alla famiglia, ma non c’è nessuna persona indagata.

ANSA

La procura, a differenza di altri casi molto seguiti dal punto di vista mediatico, sta mantenendo la riservatezza sui dettagli delle indagini. Solo quando queste saranno concluse e gli atti saranno depositati si avrà un quadro più chiaro.

La ricostruzione dell’avvelenamento

Uno dei pochi elementi pubblici è l’autopsia sui corpi di Sara Di Vita e Antonella Di Iesi, che ha confermato l’avvelenamento da ricina ingerita per via orale come causa della morte.

Gianni Di Vita, che si è sentito male ma non in maniera grave come la moglie e la figlia, ha dichiarato che tra i giorni indicati dai medici come quelli della possibile assunzione del veleno, i tre hanno mangiato insieme senza altri commensali soltanto la sera del 23 dicembre.

Riguardo al pasto, Di Vita non riuscirebbe però a ricordarsi esattamente cosa la moglie avesse portato in tavola.

Il prossimo sopralluogo a Pietracatella

Alla fine di luglio gli investigatori eseguiranno un nuovo sopralluogo nella casa della famiglia Di Vita, per cercare tracce utili a risolvere il caso.

I carabinieri molisani si avvarranno anche dell’aiuto della polizia tedesca, che sta collaborando alle indagini dopo aver inviato alcuni esperti di veleni nei giorni scorsi.

Sono inoltre stati sentiti nuovamente gli amici della famiglia Di Vita. Due si sono presentati spontaneamente per chiarire alcune dichiarazioni, mentre altri due sono stati chiamati dagli inquirenti.