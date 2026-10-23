Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, "Gianni Di Vita soffre per un dolore atroce"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti le indagini sulla misteriosa morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Pietracatella nel dicembre 2025. Intanto, dopo lo sfogo davanti alle telecamere di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, interviene il suo avvocato Vittorino Facciolla, che afferma che l’ex sindaco del paese “soffre per un dolore atroce”.

“Gianni Di Vita soffre per un dolore atroce”

Gianni Di Vita è una “persona estremamente provata”, che “soffre per un dolore atroce”, la morte della moglie e della figlia di 15 anni.

A dirlo è Vittorino Facciolla, avvocato del marito e padre delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella.

ANSA

Intervenuto nella puntata del 22 ottobre di Ore 14 Sera, il legale ha parlato di come sta vivendo il suo assistito questo periodo e le lunghe indagini sul giallo.

Oltre al dolore per la morte di moglie e figlia, l’ex sindaco del paese deve anche in qualche modo fronteggiare i sospetti e le indagini in corso sulla vicenda.

“Ricostruzioni fantasiose” sulla relazione extraconiugale

A riguardo, l’avvocato Facciolla parla di “ricostruzioni fantasiose” sulla passata relazione extraconiugale di Gianni Di Vita.

“Non so perché si continua a dire che non l’ha ammesso subito”, afferma, Di Vita ha riferito agli inquirenti della relazione con l’amante “nell’immediatezza e nel perimetro corretto”.

C’è poi una ricostruzione che vuole far passare questo rapporto a ridosso del delitto, aggiunge l’avvocato, quando in realtà si tratta di una “vicenda passata” risalente a diversi anni fa.

Anche per questo, dice Facciolla, “trovo estremamente debole” l’ipotesi del movente passionale.

Lo sfogo di Gianni Di Vita

In precedenza Gianni Di Vita, intercettato dall’inviato di Ore 14, si era sfogato davanti alle telecamere: “Sono dieci mesi, io non posso vivere così tutti i giorni, tanto più che non ho nulla da dire, è impossibile”.

“Di tutto ciò che riguarda la mia sfera personale, se soffro, se sto bene, non parlo perché queste sono cose personali, intime”, aveva aggiunto.

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella

Intanto vanno avanti le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita: la procura di Larino procede per duplice omicidio volontario, ancora contro ignoti.

Nei giorni scorsi la polizia ha effettuato perquisizioni nei computer di quattro scuole della zona frequentate da persone legate al caso, alla ricerca di tracce di eventuali ricerche online sulla ricina.