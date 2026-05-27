Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, Gianni e Alice Di Vita ancora interrogati: "Collaborativi"

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Dal pomeriggio alla sera di martedì 26 maggio Gianni Di Vita e la figlia Alice sono stati ascoltati nuovamente presso la Questura di Campobasso nel contesto delle indagini sul giallo di Pietracatella, ovvero la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Secondo l’avvocato Vittorino Facciolla i suoi assistiti si sono dimostrati “collaborativi” e “a disposizione per ogni chiarimento”.

Gianni Di Vita e la figlia Alice di nuovo in Questura

Come riporta Il Giornale del Molise, martedì 26 maggio Gianni Di Vita e la figlia Alice sono stati nuovamente ascoltati presso la Questura di Campobasso.

L’uomo si è trattenuto di fronte agli inquirenti dalle 15:30 alle 21:30, mentre la ragazza ha lasciato via Tiberio alle ore 18.

ANSA

L’avvocato Vittorino Facciolla, che assiste padre e figlia che sono parti offese dell’indagine contro ignoti aperta dalla Procura di Campobasso e coordinata dalla procuratrice Elvira Antonelli, ha dichiarato al Giornale del Molise che Gianni e la figlia Alice Di Vita sono “collaborativi” e “a disposizione per qualsiasi chiarimento”.

L’ipotesi di reato contenuta nel fascicolo è omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall’uso del veleno. La ricina, appunto.

Le indagini su madre e figlia morte avvelenate

Come anticipato, e come precisato dalla procuratrice Elvira Antonelli, per il momento nell’inchiesta su madre e figlia morte avvelenate nell’ospedale di Campobasso verso la fine del 2025 non ci sono indagati.

Piuttosto, gli inquirenti avrebbero stretto il cerchio intorno a pochissime persone che interessano la sfera familiare delle vittime. Ci sarebbero, inoltre, delle persone sospettate.

Come si sta muovendo la Procura di Campobasso

Primo Piano Molise scrive che nei prossimi giorni potrebbe arrivare la relazione del medico legale Benedetta Pio De Luca sull’autopsia sui corpi di Antonella e Sara effettuata il 31 dicembre.

Nel frattempo la Procura di Campobasso ha nominato il tossicologo Carlo Locatelli e il chimico forense Daniele Merli per nuovi accertamenti, mentre si attende la conclusione delle analisi dei dispositivi e dei cellulari delle vittime e della loro famiglia. Presso l’abitazione di via Risorgimento a Pietracatella, infine, è previsto un nuovo sopralluogo per la ricerca di tracce di veleno, dopo una precedente ispezione avvenuta il 4 maggio e conclusasi con il sequestro dei dispositivi delle vittime.

Riascoltato il fratello di Antonella Di Ielsi

Per gli uffici della Questura, infine, il 27 maggio sono passati nuovamente Luigi Di Ielsi, fratello di Antonella, e Laura Di Vita, cugina di primo grado di Gianni. Come riporta Ansa, i due verranno interrogati per confermare alcune dichiarazioni rilasciate in precedenza.

Gianni Di Vita, intanto, si è reso disponibile alla consegna del suo cellulare, l’unico dispositivo non ancora acquisito dagli inquirenti.