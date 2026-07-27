Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, gli esperti della Germania smonteranno anche i sifoni

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Gli esperti di veleni della polizia tedesca torneranno a Pietracatella per un altro sopralluogo approfondito nell’abitazione della famiglia Di Vita. L’obiettivo è quello di cercare tracce della ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Iesi e Sara Di Vita. L’ipotesi della procura di Larino è che chi ha avvelenato le vittime si sia poi sbarazzato delle ultime tracce di ricina proprio nell’abitazione. Se così fosse, dovrebbero esserci ancora tracce della decomposizione della sostanza nei sifoni e negli scarichi della casa.

Il sopralluogo in anticipo della polizia tedesca

L’arrivo della polizia tedesca e dei suoi esperti in Molise era previsto per agosto, ma la procura di Larino ha deciso di anticipare il sopralluogo a questa settimana.

Gli agenti arriveranno a Pietracatella giovedì 30 luglio ed entreranno nella casa della famiglia Di Vita, da mesi sotto sequestro. Qui cercheranno tracce della decomposizione della ricina, smontando anche gli scarichi e i sifoni.

ANSA

La procura ritiene che chi ha avvelenato Sara Di Vita e Antonella Di Iesi si sia liberato delle ultime tracce di ricina proprio nell’abitazione, dopo aver applicato la tossina al cibo che la famiglia avrebbe mangiato.

Cosa ci si aspetta dai risultati del sopralluogo

Se gli esperti tedeschi trovassero le tracce che la procura si aspetta, questo permetterebbe di restringere ulteriormente il campo e di portare a un’accelerazione delle indagini sul caso.

I risultati del sopralluogo andranno confrontati con gli esami del sangue di Giovanni e Alice Di Vita, entrambi sopravvissuti all’intossicazione, che hanno contratto in forma più lieve.

La presenza di anticorpi specifici sviluppati nel caso di intossicazione da ricina potrebbe chiarire ancora meglio le tempistiche dell’assunzione.

Svolta vicina nelle indagini?

La criminologa Anna Maria Giannini ha commentato gli ultimi sviluppi delle indagini alla trasmissione Rai UnoMattina:

Ci avviciniamo sempre di più. Sono indagini complesse ma si stanno stringendo su due livelli. Da una parte la ristrettissima cerchia di persone vicine, come spesso accade nelle indagini per avvelenamento, perché hanno accesso semplice alle persone che avveleneranno, e dall’altra la prova scientifica. Forse ti può interessare Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, l'ipotesi della somministrazione in due tempi diversi Caso Pietracatella: la ricostruzione sulla morte di madre e figlia avvelenate da ricina. L'ipotesi che il veleno sia stato dato in due tempi

“Il 30 luglio gli agenti tedeschi torneranno nella casa e sarà importante. Dovessero trovare tracce, sarebbe un indizio fondamentale per capire dove sia stato utilizzato il veleno” ha concluso Giannini.