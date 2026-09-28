Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, gli esperti tedeschi focalizzati su una borraccia e un vasetto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Proseguono le indagini sul duplice omicidio di Pietracatella, dove sono morte madre e figlia avvelenate dalla ricina. L’Istituto Robert Koch di Berlino si sta focalizzando sulle analisi degli oggetti prelevati nell’abitazione di famiglia lo scorso luglio. Si indaga con particolare attenzione su due reperti: una borraccia e un contenitore con all’interno una sostanza granulare bruna. Questo oggetto sarebbe stato ritrovato in casa della madre di Gianni Di Vita. Potrebbe essere una coincidenza oppure un tentativo di sviare le indagini: si attendono i risultati delle analisi.

Borraccia e contenitore

L’attenzione del Robert Koch Institut di Berlino è sugli oggetti prelevati nell’abitazione di famiglia, in quella villetta dove madre e figlia, Antonella Di Iesi e Sara Di Vita, sono state presumibilmente avvelenate lo scorso dicembre.

Degli oltre 130 reperti, al momento sembra che gli esperti si stiano concentrando su una borraccia e un contenitore. Nella borraccia figurano residui di una sostanza in polvere, mentre nel contenitore era presente un fazzoletto con della sostanza granulare di colore più scuro.

Si attende con trepidazione l’esito dei rilievi sui reperti trovati in casa, considerati fondamentali per ricostruire le ore precedenti alla morte di madre e figlia.

Ipotesi del movente

Gli inquirenti spingono ancora sull’ipotesi della crisi familiare. Non si esclude che la morte della figlia sia stata un “danno collaterale” di quello che doveva essere uno scontro tra moglie e marito.

Altre strade sono quelle della contaminazione involontaria, per la quale si registrano appena sette casi fino a questo momento.

Le analisi sui dispositivi elettronici, un computer e 10 pen drive, potrebbero raccontare le dinamiche familiari o, aspetto ancora più interessante, se vi sia stata l’intenzione di informarsi su come procurarsi la ricina e come usarla.

Le analisi tecniche

Si è conclusa la prima fase delle analisi tecniche e gli esperti hanno 60 giorni di tempo per mettere insieme le informazioni e consegnarle. Si cercano tracce di ricerche web per l’acquisto o la preparazione della ricina.

Fino a questo momento emerge una serie di messaggi inviati su un forum da un utente anonimo che chiedeva informazioni per scrivere un romanzo.

Ma si cercano anche i rapporti familiari attraverso foto, video e messaggi dall’accensione di ciascun dispositivo fino al suo ultimo utilizzo. Si tratta di accertamenti irripetibili, quindi fondamentali per il caso.