Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, gli inquirenti pensano che i killer vivano nel paesino

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Proseguono le indagini sul caso delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella. Gli investigatori sarebbero convinti di conoscere l’identità dell’assassino, o degli assassini, di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Killer che vivrebbero nel piccolo paese molisano: a suggerire questa ipotesi anche l’accentuata presenza negli ultimi giorni di poliziotti in borghese segnalati a Pietracatella.

Morte avvelenate con la ricina, i killer vivrebbero a Pietracatella

Sembra vicino a una svolta il giallo dell’omicidio di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15, madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella durante le feste di Natale.

Da tempo gli inquirenti della procura di Larino avrebbero le idee piuttosto chiare sull’identità di chi avrebbe avvelenato le due donne.

ANSA

Da quanto emerso dalle indagini, tutto lascia pensare che i killer vivano nel piccolo paese in provincia di Campobasso.

A suggerire questa ipotesi anche la maggiore presenza di poliziotti in borghese segnalata dai residenti nei giorni scorsi, forse per monitorare le mosse dei presunti assassini.

Le indagini sull’omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita

Al momento, nonostante siano passati diversi mesi dall’apertura dell’inchiesta, non ci sono indagati per il duplice omicidio.

Le circostante e le modalità dell’avvelenamento e le indagini svolte finora puntano a qualcuno nella cerchia di parenti e amici delle due vittime.

Data la natura complessa e delicata dell’indagine, gli inquirenti procedono con la massima cautela, per poter raccogliere tutti gli elementi necessari ad attribuire responsabilità precise.

Il sopralluogo degli specialisti tedeschi

Decisivo in questo senso potrebbe essere il sopralluogo degli esperti di veleni tedeschi nella casa dei Di Vita previsto per giovedì 30 luglio.

Gli specialisti di Berlino entreranno assieme alla polizia scientifica italiana nella casa dove sarebbe avvenuto l’avvelenamento, da mesi sotto sequestro, alla ricerca di tracce della ricina.

Gli esperti cercheranno residui del potente veleno su superfici, arredi e vestiti, ma anche nei sifoni e negli scarichi.

L’ipotesi è che chi ha avvelenato le donne sia liberato di quel che rimaneva della ricina proprio nell’abitazione.