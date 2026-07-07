Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, gli inquirenti vogliono risentire don Stefano Fracassi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Emergono novità sul caso di madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Secondo le ultime indiscrezioni, gli inquirenti vorrebbero risentire don Stefano Fracassi per andare a fondo dei rapporti interni alla famiglia Di Vita con l’ipotesi che il prete potrebbe essere stato al corrente di alcuni segreti di Antonella e Sarah.

Morte avvelenate con la ricina, le ultime

Secondo quanto riportato da Morning News, sarebbero ore calde per quanto riguarda il caso di Pietracatella dove lo scorso dicembre sono morte avvelenate dalla ricina una madre, Antonella Di Ielsi, e sua figlia, Sarah.

Dopo aver fatto un punto sulle indagini, gli inquirenti avrebbero richiamato il parroco del paesino per risentirlo, tornando quindi a mettere i riflettori sul prete che già era stato sentito, così come i protagonisti di questa vicenda che rimane avvolta nel mistero.

Svolta in vista: riascoltato don Stefano Fracassi

Come riportato dai giornalisti di Mediaset, in Procura si sarebbe svolta una riunione per fare il punto e in essa si sarebbe deciso di dare un’accelerazione alle indagini con l’obiettivo di chiudere, entro il 15 agosto, le attività tecniche e dare una svolta giudiziaria per arrivare quindi ai primi avvisi di garanzia e alle prime misure cautelari.

Tra le decisioni prese, ci sarebbe anche quella della riconvocazione del parroco di Pietracatella, don Stefano Fracassi.

Ci potrebbero essere diverse ipotesi alla base di questa scelta: don Stefano potrebbe essere stato convocato per ripercorrere i legami familiari o perché, magari, dagli accertamenti sui cellulari potrebbe essere venuto fuori qualche messaggio di aiuto scritto dalle vittime e a lui rivolto. Come ricostruito, infatti, il parroco avrebbe avuto ottimi rapporti con Antonella che gli avrebbe potuto fare qualche confidenza. Più difficile invece la relazione tra lo stesso don e i giornalisti, più volte invitati ad evitare di fare domande e a rispettare il dolore della gente del posto.

L’ultima serata a Pietracatella

Sempre a Morning News, si è fatto luce anche sulla serata di Alice, la figlia maggiore della famiglia, che quel fatidico 23 dicembre quando la madre e la sorella sarebbero state avvelenate, si trovava fuori casa.

La giovane, infatti, aveva passato la serata in un pub del posto, il cui proprietario Pietro è stato sentito dalla trasmissione.

“Sì, confermo che è stata qui, come detto dalle amiche, grazie a Dio si è salvata. Era una classica serata natalizia per fare festa, hanno mangiato e giocato a tombola. C’erano molte persone. È stato uno shock per tutti noi, grazie a Dio che era qui e così si è potuta salvare. È brava gente, speriamo che questa storia finisca al più presto”, ha ricordato l’avventore.