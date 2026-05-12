Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, i due principali sospettati sarebbero familiari delle vittime

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Secondo le indagini svolte dalla squadra mobile di Campobasso, il responsabile delle morti di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, avvelenate con la ricina attorno a Natale a Pietracatella, sarebbe da ricercarsi tra i familiari delle due vittime. Le persone su cui la polizia sta indagando sarebbero quattro o cinque, con due di loro la cui posizione desterebbe maggiori sospetti. In corso anche indagini su alcuni forum su internet, in cui sono state rinvenute domande particolarmente insistenti proprio sul tema dell’avvelenamento da ricina.

Familiari tra i sospettati per gli omicidi di Pietracatella

L’agenzia di stampa Ansa ha riportato che le indagini sul caso di avvelenamento da ricina avvenuto attorno a Natale nel comune molisano di Pietracatella si sarebbero indirizzate verso le famiglie delle due vittime.

Citando fonti investigative, l’Ansa spiega che la squadra mobile di Campobasso avrebbe ristretto le indagini a quattro o cinque persone, con particolare attenzione su due di esse.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Non è però prevista una chiusura delle indagini a breve. Le verifiche della polizia dovrebbero proseguire ancora per alcune settimane prima che sia possibile formulare delle accuse.

Gli interrogatori della polizia sul caso della ricina

I sospetti della polizia si baserebbero soprattutto sugli interrogatori, che sono stati svolti nelle ultime settimane e che si sono concentrati sulle persone che frequentavano la casa delle due vittime.

Sempre stando a quanto riportato dall’Ansa, sarebbero emerse alcune incongruenze tra le dichiarazioni rese dai vari testimoni ascoltati, dalle quali gli investigatori avrebbero ricavato le indicazioni utili a selezionare i possibili sospettati.

L’indagine sui forum

Un’altra indagine parallela si sarebbe inoltre svolta su internet. La squadra mobile di Campobasso avrebbe infatti individuato alcune attività anomale su due diversi forum online, che potrebbero essere ricondotte al caso di Pietracatella.

I poliziotti hanno infatti individuato due nickname su altrettanti forum online, che dall’estate del 2025 hanno fatto moltissime domande su come avvelenare una persona e in particolare sugli effetti e su come ottenere la ricina.

L’utente dietro a questi affermava di essere uno scrittore che stava facendo ricerche per scrivere correttamente la morte per avvelenamento di un suo personaggio.

Emergono però anche domande del tutto scollegate a un fine simile, come richieste sull’attenzione delle forze dell’ordine all’acquisto online di grandi quantità di semi di ricino, da cui si ricava la ricina.