Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, i sospettati sarebbero due donne e un uomo: caccia alle prove

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono ancora un mistero le morti di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella. Mentre si attendono i risultati finali delle autopsie, vanno avanti le indagini, che vedono coinvolti anche esperti tedeschi del Robert Koch Institut. Accertamenti che puntano a trovare tracce e prove dell’avvelenamento, in quanto gli investigatori avrebbero individuato delle persone su cui hanno forti sospetti: si tratterebbe di due donne e un uomo.

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella

Proseguono le indagini sul giallo di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, in Molise.

Nei giorni scorsi sono stati chiamati a collaborare alle indagini gli esperti del Robert Koch Institut, l’ente tedesco che si occupa del controllo e della prevenzione delle malattie infettive.

ANSA

I consulenti tedeschi dovranno analizzare i campioni di sangue prelevati a Gianni Di Vita (marito e papà delle vittime) e Alice Di Vita (figlia e sorella) e i 70 cibi che sono stati sequestrati all’interno della casa della famiglia.

Accertamenti che serviranno a trovare eventuali tracce di anticorpi alla ricina in padre e figlia e tracce del veleno in alimenti e contenitori, per capire come è avvenuto l’avvelenamento.

I sospettati sarebbero tre

Perché gli inquirenti sospettano che l’avvelenamento sia avvenuto nella cena in famiglia del 23 dicembre, quando a tavola c’erano i due genitori e le due figlie. Da capire quindi come e perché padre e figlia maggiore non siano stati affetti, anche se l’uomo ha poi lamentato un malessere.

Morning News di Canale 5, che cita fonti della Questura di Campobasso, riferisce che le indagini avrebbero preso una direzione ben precisa.

Sarebbero tre le persone su cui gli inquirenti hanno forti sospetti: niente nomi, ma si tratterebbe di due donne e un uomo.

I nuovi accertamenti disposti servirebbero quindi a raccogliere elementi di prova a carico dei sospettati.

Al momento non c’è nessun nome nel registro degli indagati, ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Le parole della zia di Antonella Di Ielsi

“Aspettiamo la verità, e poi la giustizia”. Così la zia di Antonella Di Ielsi commenta le indagini sul giallo ai microfoni di Morning News.

La donna la ricorda come una persona che si impegnava “per la famiglia, per la comunità, per tutti”. E dice che non sapeva che la nipote volesse il divorzio dal marito.

Il punto di vista del criminologo

“A questo punto è necessario iscrivere i sospettati nel registro degli indagati“, dice a InformaMolise il criminologo Aldo Di Giacomo della polizia penitenziaria.

“Serve agli inquirenti – spiega – per procedere con accertamenti pieni, trasparenti e irripetibili, e serve agli stessi interessati per esercitare tutti i diritti di difesa”.

Secondo Di Giacomo il prelievo del Dna di Di Vita e figlia non è un “dettaglio secondario”, ma un passaggio che “conferma come gli accertamenti siano entrati in una fase molto più concreta”, verso una direzione ben precisa.

Tutti gli elementi, afferma il criminologo, portano in un’unica direzione: un “omicidio di prossimità“.

“Chi ha agito – spiega – conosceva luoghi, tempi, persone e abitudini. Non siamo davanti a un’ombra arrivata da lontano, ma a qualcuno che si muoveva dentro o attorno a un ambiente ben preciso“.