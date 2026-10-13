Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, i sospetti di Bruzzone su Gianni Di Vita: "Non torna"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Proseguono a ritmo serrato le indagini sul duplice omicidio di Pietracatella, dove madre e figlia sono morte avvelenate con la ricina. Gli investigatori stanno passando al vaglio la posizione di Gianni Di Vita. Sul caso è intervenuta anche la criminologa Roberta Bruzzone, che ha espresso perplessità sulla ricostruzione dell’uomo, sottolineando come alcuni elementi e coincidenze temporali non tornino. Nel frattempo, l’inchiesta si allarga sul fronte informatico con una serie di perquisizioni.

4 scuola da perquisire

È finita dopo cinque ore la prima ispezione della Squadra Mobile di Campobasso. Sono stati acquisiti i dati dei 70 computer dell’istituto agrario di Riccia, dislocati tra il laboratorio adiacente alla serra e l’edificio centrale. Si indagherà sulle ricerche effettuate, in particolare sul termine “ricina”, per capire chi le abbia potute fare.

Si allargano così le indagini informatiche alle persone vicine alla famiglia Di Vita. La prima tappa è stata la scuola agraria dove lavora il marito dell’amica di vecchia data di Gianni Di Vita: l’uomo lavora nell’istituto come tecnico di laboratorio e per questo ha presenziato alla perquisizione. Si tratta della prima di quattro ispezioni in corso fino a venerdì. Quattro scuole, quattro perquisizioni e tre persone non indagate su cui però sono puntati i fari di chi investiga sul duplice omicidio.

Si tratta di persone legate a Gianni Di Vita: un’amica insegnante di matematica nel liceo scientifico di Riccia; il marito, dipendente dell’istituto oggetto della prima perquisizione; infine la cugina di Gianni, anch’essa impiegata in una scuola. Quest’ultima potrebbe essere a conoscenza di informazioni utili, motivo per cui è stata vista più volte entrare in Questura, chiamata a rispondere su possibili crisi coniugali e sul rapporto con l’amica docente di matematica. Nel dettaglio, sono stati controllati 18 portatili e due computer nel laboratorio vicino alla serra della scuola, ma il conteggio arriva a 72 con quelli presenti nelle altre aule. In totale, nelle quattro scuole, i PC analizzati saranno più di 160.

Il commento di Roberta Bruzzone

Sull’ipotesi di Gianni Di Vita come possibile bersaglio è intervenuta la criminologa Roberta Bruzzone: “Quello che non mi convince è che ci sono tre persone che vanno in ospedale e che manifestano sintomi fisici simili: due oggi sappiamo che erano state avvelenate, una no”.

Prosegue: “Se questo dato è affidabile, e non ho motivo di dubitarne, capisci che è una coincidenza temporale straordinaria”.

Intervistata a La Vita in Diretta, parlando della possibilità che si sia trattato di una suggestione, Bruzzone frena: “Non è che uno può avere una suggestione: se vomita vomita, se ha mal di pancia ha mal di pancia”.

La perplessità della criminologa rimane quindi sul numero dei soggetti: tre persone manifestano sintomi, ma solo due sono decedute per la ricina, mentre la terza persona sembra simulare i sintomi poiché non risulta avvelenata e si riprende velocemente. All’incidente non crede neanche Matteo Bassetti, che parla di quantità di ricina incompatibile con l’assunzione involontaria.

I familiari dicono: “Non è stato lui”

I familiari, a dispetto di quanto il caso lasci pensare, non sospettano di Gianni Di Vita. Intervistati in questi mesi, si dicono privi di dubbi sul fatto che l’uomo non c’entri con la morte di madre e figlia. Giovanna, cognata di Antonella e moglie di Luigi (fratello della vittima e quindi zia di Alice e Sara), dichiara che Gianni è estraneo a ogni fatto.

“Gianni è un bravo uomo, ha fatto il sindaco, non ci sono mai stati problemi”, dicono altri familiari. Spiegano che Gianni Di Vita è un uomo stimato, una figura di riferimento per Pietracatella. Salvatore, papà di Antonella, ha per Gianni parole di comprensione: “Sta come sta, è dimagrito.

Colpevole o non colpevole, come deve stare?”. L’uomo gli avrebbe chiesto se fosse stato lui, ma Gianni gli avrebbe risposto di no, che lui non c’entrava. Sempre il padre di Antonella lo definisce “il bravo fesso” e ha sempre creduto che ci fosse altro dietro, che non abbia agito per sua volontà.