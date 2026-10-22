Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, i sospetti sulle cozze buttate e mai analizzate

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sul caso delle morte avvelenate a Pietracatella resta un mistero che fine abbiano fatto le cozze consumate dalla famiglia poco prima che madre e figlia iniziassero a stare male. Soprattutto non si sa chi ha maneggiato questo alimento e se possa nascondersi lì il vettore che ha fatto entrare in contatto Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita con la ricina.

I sospetti sulle cozze nel caso delle morte avvelenate

Dopo gli esiti del Koch Institut, secondo cui non emerge ricina sui cibi sequestrati a Pietracatella, l’attenzione si concentra sulle cozze finite nella spazzatura.

L’interrogativo è se possano essere state proprio queste a far entrare in contatto il veleno con le due morte avvelenate.

ANSA

Come evidenzia un inviato di “Dentro la notizia“,le domande da porsi sono: “Chi ha maneggiato queste cozze? Chi è entrato in contatto con questo alimento”.

Il giornalista ha ricordato che, nella trattoria in cui erano state acquistate, nessuno si è sentito male mentre il problema c’è stato solo nell’abitazione dei Di Vita.

Gli inquirenti sospettano che proprio attraverso le cozze, la ricina sarebbe entrata in circolazione del corpo delle due donne.

Dove sono finite le cozze?

Le cozze consumate dalla famiglia Di Vita sono purtroppo sparite. I gusci avanzati non possono essere analizzati dagli investigatori.

Gettate nel cestino di casa dopo la cena di padre, madre e figlia, proprio Gianni Di Vita ha confidato di averle buttate in un cassonetto con il sacchetto della spazzatura la mattina successiva.

Di Vita ha spiegato di aver compiuto il gesto che faceva tutte le mattine, ovvero gettare via l’immondizia della casa e così ha fatto anche il giorno dopo la cena familiare.

Lo sfogo di Gianni Di Vita

Intanto Gianni Di Vita, sempre molto schivo nei confronti dei giornalisti, per una volta si è fermato a parlare con loro rivelando di essere “esasperato”. “Non ce la faccio più“, ha detto.

“Rendetevi conto che ho perso una moglie e una figlia. Cosa vi devo dire?”, ha detto alla trasmissione di Rai Uno La Vita in diretta.

“Il dolore è una cosa intima, privata. Io ne parlo con mia figlia, con i miei cari, con i miei amici. Non ne posso parlare davanti a un microfono”, ha aggiunto.

“In questi mesi non ho perso un giorno di lavoro e ho una figlia all’università, che si è diplomata durante tutto questo – ha aggiunto auspicandosi – che questa vicenda si concluda il prima possibile“.

“Datemi fiducia un attimo, per un secondo pensate che io sia innocente – ha chiesto ai giornalisti, strozzando l’emozione in gola -. Ci sono indagini in corso, aspettiamo. Aspettiamo che concludano il lavoro, che arrivino i risultati dalla Germania”.