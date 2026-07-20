Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, il killer è "esperto" secondo l'avvocato di un medico indagato

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L’assassino della ricina “è sicuramente esperto“. È ciò che sostiene Domenico Fiorda, l’avvocato di uno dei medici indagati nelle prime fasi dell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi (50 anni) e Sara Di Vita (15), rispettivamente madre e figlia di Pietracatella avvelenate durante le festività di Natale nel 2025. Fiorda lo sostiene ricordando che “non si tratta di ricina semplicemente estratta dal seme” bensì “è qualcosa di più complesso”.

L’assassino della ricina “è sicuramente esperto”

Lunedì 20 luglio le telecamere di Morning News hanno raggiunto Campobasso per raccogliere le dichiarazioni di Domenico Fiorda, legale difensore di uno dei cinque medici indagati nella prima fase dell’inchiesta su madre e figlia di Pietracatella morte avvelenate.

Secondo Fiorda, l’assassino della ricina “è sicuramente esperto” in quanto “non si tratta di ricina semplicemente estratta dal seme”.

“È qualcosa di più complesso“, continua l’avvocato, che parla di “una ricina processata“. In più, Fiorda è convinto che la somministrazione avvenuta ai danni di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita nel periodo di Natale sia “intenzionale”.

In quel periodo dell’anno, infatti, “ci sono i picchi dei ricoveri in pronto soccorso per gastroenterite“, ovvero “quei sintomi che la ricina dà dalle 15 alle 36 ore dall’assunzione”. Quindi l’assassino “ha operato scientificamente e con cognizione di causa”, e consapevole che la rarità delle intossicazioni da ricina avrebbe ritardato gli accertamenti.

Il racconto di Alice Di Vita

Nello stesso giorno Morning News ha mandato in onda la trascrizione del racconto di Alice Di Vita, figlia e sorella delle vittime, sui sintomi accusati da Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

Il suo racconto inizia “dalle ore 10 del 25 dicembre”, quando “sono scesa a fare colazione” e sua madre, Antonella, “stava a letto” perché “si sentiva male e aveva già vomitato”. Sua sorella Sara “ha cominciato ad accusare i primi sintomi” dopo mezz’ora. Il padre, Gianni Di Vita, “stava sul divano e stava bene”.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, madre e sorella “stavano ancora male” e “continuavano a vomitare”, dunque alle 18 il padre avrebbe chiesto aiuto a una zia che, una volta arrivata, avrebbe somministrato un’iniezione ad Antonella e Sara.

Il ricovero prima della morte

La situazione non migliorava, quindi la decisione di trasportare Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita all’ospedale. Le due vittime erano talmente deboli “che ho dovuto aiutarle a vestirsi“, continua Alice Di Vita.

Alle 2 del mattino del 26 dicembre “Sara sembrava stesse meglio, quindi abbiamo deciso di riportarla a casa” mentre mamma Antonella era rimasta al pronto soccorso in osservazione. L’indomani mattina, alle 11, Gianni Di Vita avrebbe iniziato ad accusare gli stessi sintomi, che nel frattempo si erano ripresentati anche per Sara.

Poche ore dopo, Gianni Di Vita e sua moglie Antonella avrebbero fatto ritorno dall’ospedale, con la donna che accusava comunque debolezza ma che sembrava stare meglio. Alle 19 del 26 dicembre, infine, Alice Di Vita e il padre sarebbero tornati all’ospedale per riprendere Sara. Il resto della vicenda è noto: Sara e mamma Antonella sono morte all’ospedale Cardarelli di Campobasso durante l’ennesimo ricovero, stroncate dagli effetti letali della ricina.