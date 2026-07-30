Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, il mistero dell'utente che su Reddit chiedeva come usarla

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La scorsa estate c’è chi ha posto molte domande su Reddit su come ottenere e usare la ricina, e su come questo veleno potesse risultare durante l’autopsia; il tutto a scopo informativo, per scrivere un romanzo. Messaggi al vaglio degli investigatori che stanno indagando sulle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Le due cose sono forse collegate?

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella

Potrebbe essere vicina la svolta nelle indagini sul giallo delle due donne morte avvelenate con la ricina durante le feste di Natale a Pietracatella, in Molise.

Oggi, giovedì 30 luglio, è stato effettuato un sopralluogo degli esperti tedeschi del Robert Koch Institute di Berlino e della scientifica italiana nella casa della famiglia Di Vita, dove secondo gli inquirenti sono state avvelenate la quindicenne Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi.

Gli esperti hanno passato al setaccio l’abitazione alla ricerca di tracce del potente veleno.

Le domande su Reddit su come usare la ricina

Intanto c’è un piccola novità anche sul giallo delle ricerche online effettuate nei mesi scorsi sulla ricina.

Nel corso delle indagini è stato segnalato agli investigatori della Squadra mobile di Campobasso una serie di domande sul veleno poste su Reddit la scorsa estate.

Domande molto specifiche poste da un utente, che chiedeva come trovare e ottenere la ricina, come usarla, che sapore ha.

Non solo, chiedeva anche come e se la ricina potesse essere rilevata durante l’autopsia. Tutte informazioni che a suo dire avrebbe usato per uccidere un personaggio del romanzo che stava scrivendo.

Da quanto emerso, questo utente è stato attivo su Reddit dall’agosto 2025 al gennaio 2026.

Le due cose sono collegate?

Una coincidenza che ha fatto suonare un campanello d’allarme in chi indaga sul giallo di Pietracatella. A fare queste domande è stato l’assassino oppure un vero scrittore in erba?

Alessandra Cotena, la giornalista locale che ha segnalato questa circostanza agli inquirenti, ha raccontato ai microfoni di Morning News su Canale 5 che negli ultimi giorni ci sono state novità su questo fronte.

C’è stata infatti nuova attività da parte di questo utente di Reddit, dopo che gli hanno segnalato questi messaggi attenzionati dalla polizia. Da qui gli investigatori potrebbero forse risalire all’indirizzo Ip da dove scrive l’utente.