Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, il mistero della colazione del 24 dicembre
Indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita avvelenate con la ricina a Pietracatella: ascoltati ultimi testimoni, attesi esperti tedeschi
Il giallo di Pietracatella legato alla tragica scomparsa di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina, è arrivato a una svolta decisiva. Gli inquirenti di Campobasso stanno ultimando le ultime audizioni testimoniali, convinti di essere ormai prossimi all’individuazione del responsabile della duplice morte per veleno.
- Morte avvelenate con la ricina, il mistero della colazione
- I sopralluoghi a Pietracatella
- La testimonianza di Alice Di Vita
Morte avvelenate con la ricina, il mistero della colazione
Gli accertamenti della Squadra Mobile e della Procura si stanno concentrando con particolare attenzione sulla ricostruzione dettagliata della catena alimentare dei giorni precedenti al Natale.
Durante i lunghi interrogatori condotti con parenti e conoscenti, nessuna delle persone ascoltate ha mai fatto menzione della colazione del 24 dicembre consumata all’interno della residenza di via Risorgimento.
Come spiegato da Morning News il 24 luglio, gli investigatori cercano di capire se il potente veleno possa essere stato somministrato proprio durante quel pasto privo di riscontri o se si sia trattato di un’assunzione in due tempi, ipotesi caldeggiata dal repentino peggioramento delle condizioni cliniche di Sara Di Vita dopo le iniziali dimissioni dall’ospedale Cardarelli.
I sopralluoghi a Pietracatella
Per fare piena luce sulla dinamica dei fatti, è previsto a breve il sopralluogo tecnico degli esperti della polizia tedesca, i quali affiancheranno gli operatori della Polizia Scientifica nell’analisi dei locali.
L’ispezione non si limiterà agli ambienti principali dell’appartamento sequestrato, ma interesserà anche la scala esterna dell’edificio, lo sgabuzzino delle conserve e le pertinenze del mulino di proprietà, finora poco esplorate.
L’obiettivo primario dei super periti consiste nell’individuare eventuali traccia di ricina botanica o i recipienti utilizzati per il trasporto della sostanza, analizzando contestualmente i resti dei cibi della Vigilia di Natale inviati nei laboratori specializzati di Berlino.
La testimonianza di Alice Di Vita
Elementi cruciali per l’inchiesta giudiziaria continuano a emergere dai racconti forniti da Alice Di Vita, la figlia maggiore scampata all’intossicazione letale.
La giovane ha spiegato alle forze dell’ordine come la conformazione architettonica dello stabile consenta di accedere al piano superiore tramite una rampa di scale autonoma, senza la necessità di attraversare l’abitazione dei genitori.
Gli inquirenti molisani intendono verificare se qualcuno possa aver sfruttato questo varco secondario per introdurre il patogeno vegetale in casa o contaminare alimenti e bevande della famiglia Di Vita, sfruttando le relazioni di fiducia con le due vittime prima della tragedia.